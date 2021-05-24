В Севастополе намерены запустить трансплантационную программу

В Севастополь с официальным визитом прибыл главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава России, директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов им. академика В. И. Шумакова Сергей Готье. В рамках визита подписано соглашение о сотрудничестве между исследовательским центром и Департаментом здравоохранения Севастополя. В частности, речь идёт о том, чтобы запустить трансплантационную программу.

Мы рассчитываем, что трансплантационная программа в Севастополе будет начата в течение года. Для этого требуется провести ряд подготовительных мер, часть из них уже проведена: севастопольские доктора прошли обучение, — цитирует Сергея Готье пресс-служба Правительства Севастополя.

На первом этапе планируется внедрить операции по трансплантации почек. Сегодня 194 жителя Севастополя находятся на гемо- и перитониальном диализе. Для тех, кто нуждается в пересадке органов, будет создан лист ожидания.

Сейчас мы стремимся к тому, чтобы трансплантации проводились не только в федеральных центрах, но и на базе региональных и республиканских учреждений. Запуск программ по всей России рассчитан на то, что в скором времени трансплантология будет развиваться равномерно по всей стране, — подчеркивает главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава России.

Трансплантология будет развиваться на базе городской больницы № 1 им. Н.И. Пирогова, сообщил заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин:

В Региональном сосудистом центре будут подготовлены помещения, учреждение дооснастят необходимым оборудованием, после чего московские и севастопольские доктора приступят к совместной практике. Закупка «тяжёлой» техники осуществляется, в том числе, в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов им. академика В. И. Шумакова является лидером по количеству проводимых в стране трансплантаций органов и мировым лидером по количеству проведенных трансплантаций сердца. На базе института ежегодно обучаются специалисты и оказывается помощь в открытии трансплантационных программ в регионах.