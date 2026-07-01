В Севастополе напоминают о профилактике квартирных краж в летний период

В разгар летних каникул и отпусков многие городские жители предпочитают проводить время на дачах, отдыхая от будничной суеты и хлопот. Однако не стоит забывать, что на время вашего отсутствия квартира может стать приманкой для преступников, стремящихся к нечестной наживе. Для того, чтобы не стать жертвой кражи, необходимо ознакомиться с несколькими несложными правилами.

Перед отъездом из дома рекомендуется взять с собой самые необходимые документы и ценные вещи. Кроме того, для защиты от проникновения в помещение через форточку следует установить внешнюю защиту окон: решетки, противовзломную фурнитуру или противоударную пленку на стекла. Особенно актуально это правило будет для жителей первых этажей.

Также можно установить в квартире самую простую систему сигнализации. Громкий звук сирены в любом случае отпугнет преступника, а если вы подключите пультовую охрану, при срабатывании сигнала на место вызова приедет группа быстрого реагирования.

И, наконец, желательно договориться с близким человеком о регулярной проверке состояния вашей квартиры. Даже если помещение будут посещать два раза в неделю, это создаст эффект присутствия жильцов и заставит вора сомневаться в верности выбора места для готовящегося преступления.

Если вы обнаружили в квартире следы взлома, то необходимо, не заходя в помещение, где совершена кража, немедленно позвонить в полицию по телефону 102 и ждать прибытия сотрудников органов внутренних дел. До их приезда не следует каким-либо образом изменять обстановку, дотрагиваться до предметов, которых мог касаться преступник, поскольку это затруднит работу по обнаружению и изъятию следов преступления.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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