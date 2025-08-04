В Севастополе «наркоагроном» вырастил 748 кустов конопли

На приусадебном участке мужчины полицейские обнаружили наркоплантацию, на которой произрастали 748 кустов каннабиса. Кроме того, в ходе обследования территории домовладения оперативники нашли и изъяли более 500 граммов уже готового наркотика. Предварительно установлено, что ранее судимый за нарушения ПДД сельчанин посадил наркосодержащие растения и осуществлял за ними систематический уход. Задержанный отказался давать сотрудникам полиции пояснения о том, с какой целью он выращивал и хранил «дурман-траву», — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
В настоящее время назначено проведение необходимых криминалистических экспертиз. В действиях гражданина усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 231 и ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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