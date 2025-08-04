В Севастополе «наркоагроном» вырастил 748 кустов конопли

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Севастополю в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак – 2025» задержали 55-летнего жителя села Гончарное, который незаконно культивировал коноплю и хранил изготовленную из неё марихуану.