Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | В Севастополе «наркоагроном» вырастил 748 кустов конопли
Новости Республики
В Севастополе "наркоагроном" вырастил 748 кустов конопли
фото: скрин видео УМВД России в Севастополе

В Севастополе «наркоагроном» вырастил 748 кустов конопли

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:08 04.08.2025

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Севастополю в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак – 2025» задержали 55-летнего жителя села Гончарное, который незаконно культивировал коноплю и хранил изготовленную из неё марихуану.

На приусадебном участке мужчины полицейские обнаружили наркоплантацию, на которой произрастали 748 кустов каннабиса. Кроме того, в ходе обследования территории домовладения оперативники нашли и изъяли более 500 граммов уже готового наркотика. Предварительно установлено, что ранее судимый за нарушения ПДД сельчанин посадил наркосодержащие растения и осуществлял за ними систематический уход. Задержанный отказался давать сотрудникам полиции пояснения о том, с какой целью он выращивал и хранил «дурман-траву», — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

В настоящее время назначено проведение необходимых криминалистических экспертиз. В действиях гражданина усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 231 и ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Узнайте больше:  В Севастополе мужчина подкармливал двух свиней, чтобы украсть их

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

голоса
Оцените материал
Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x