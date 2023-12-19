В Севастополе нашли виновного в неправильном ремонте «Ракушки» на Приморском бульваре

Директор Андреевского дворца культуры города Севастополя предстал перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий и повреждения летней эстрады Приморского бульвара («Ракушки»). Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Вроде бы эпопея с капремонтом «Ракушки» завершилась еще в конце декабря 2021 года, а следствие велось. И дело даже не в том, что ремонт был «неправильный», а в том, что с объектами культурного наследия нужно бережным быть… Так или иначе директор ГБУ культуры г. Севастополя «Андреевский дворец культуры» признан виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, повреждении и уничтожении объектов культурного наследия (п. «в» ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 243 УК РФ).

Следователем по особо важным делам и судом установлено, что в 2020 году обвиняемый, зная, что работы в рамках капитального ремонта здания эстрады Приморского бульвара «Ракушка» не согласованы Севнаследием, незаконно заключил договор c подрядной организацией. Без надлежаще оформленной и согласованной проектной документации были необоснованно выполнены работы на сумму более 21 млн. рублей, которые оплачены в полном объеме из средств городского бюджета. Так, на площадке были возведены аппаратная будка и амфитеатр, установлены стойки для аппаратуры. В сентябре 2020 года ремонтные работы были приостановлены в связи с тем, что возведение этих строений противоречило требованиям законодательства об охране объектов культурного наследия и привело к нарушению изначального облика бульвара, — сообщили в Следкоме.

Одной будкой-новоделом не ограничилось. Выяснилось, что в ходе капремонта были повреждены и уничтожены элементы объекта культурного наследия регионального значения «Приморский бульвар – комплексный памятник истории, архитектуры и садово-паркового искусства», который включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

С целью устранения этих нарушений на основании распоряжения губернатора города Севастополя был заключен госконтракт на выполнение демонтажных работ амфитеатра зрительного зала здания летней эстрады «Ракушка» стоимостью более 3 млн. рублей. Тем самым своими действиями обвиняемый причинил значительный материальный ущерб городскому бюджету на общую сумму свыше 25,5 млн. рублей, — уточнили в Следкоме.

Нарушения были выявлены в ходе мероприятий, проводимых прокуратурой города Севастополя и УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю.

Накануне приговором суда обвиняемый признан виновным в инкриминируемых деяниях. Он приговорен к наказанию в виде трех лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, лишением права занимать определенные должности в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на два года и взысканию в пользу правительства Севастополя ущерба на сумму свыше 25,5 млн. рублей, причиненного бюджету города в результате преступных действий.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.