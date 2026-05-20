В Севастополе навзали лучшего сварщика в финале конкурса «Севастопольские мастера-2026»

В Севастополе завершился финал регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Севастопольские мастера-2026» в номинации «Сварщик». По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:

1 место – Роман Ковалев (ГУПС «Севтеплоэнерго»);

2 место (разделили) – Денис Яценко (ГУПС «Водоканал») и Эдем Смаилов (ГУП «Севастопольгаз»).

Победитель регионального этапа получил право представить Севастополь на федеральном уровне, где лучшие специалисты страны поборются за денежные призы: 1 миллион рублей за первое место, 500 тысяч – за второе и 300 тысяч рублей – за третье.

Напомним, в прошлом году лучшим машинистом экскаватора в регионе стал Юрий Ткаченко из «Водоканала». Он выступил на федеральном этапе в Чебоксарах и вошел в десятку лучших.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя