В Севастополе навзали лучшего сварщика в финале конкурса «Севастопольские мастера-2026»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:59 20.05.2026

В Севастополе завершился финал регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Севастопольские мастера-2026» в номинации «Сварщик». По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:

  • 1 место – Роман Ковалев (ГУПС «Севтеплоэнерго»);
  • 2 место (разделили) – Денис Яценко (ГУПС «Водоканал») и Эдем Смаилов (ГУП «Севастопольгаз»).

Победитель регионального этапа получил право представить Севастополь на федеральном уровне, где лучшие специалисты страны поборются за денежные призы: 1 миллион рублей за первое место, 500 тысяч – за второе и 300 тысяч рублей – за третье.

Напомним, в прошлом году лучшим машинистом экскаватора в регионе стал Юрий Ткаченко из «Водоканала». Он выступил на федеральном этапе в Чебоксарах и вошел в десятку лучших.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

