В Севастополе назвали лучших водителей автобусов и троллейбусов

В ГУП «Севэлектроавтотранс им. А. С. Круподерова» состоялся ежегодный конкурс профессионального мастерства среди водителей пассажирского транспорта. Мероприятие направлено на повышение качества перевозок, выявление лучших специалистов для участия во всероссийских и международных соревнованиях, а также стимулирование профессионального роста сотрудников предприятия.

В финальном этапе конкурса встретились пять команд по три человека — всего 15 водителей из Депо-1, Депо-2, Автоколонны и отдела транспорта школьных перевозок. Участники соревновались в четырех номинациях: знание теории (ПДД, должностных и нормативных документов), навыки вождения, включая скоростное маневрирование и движение задним ходом, приемка транспорта к выходу на линию, то есть экспресс-диагностика технического состояния, и культура обслуживания пассажиров.

Подготовка к конкурсу на предприятии идет поэтапно: сначала внутри подразделений, затем команды соревнуются на территории управления. Состязание определит лучшего водителя автобуса, лучшего водителя троллейбуса и лучшую команду по итогам года. Призеры представят предприятие на всероссийских и международных соревнованиях. Судьи оценивают навыки и знания строго по количественно-качественным показателям: соблюдение времени, точность выполнения упражнений, знание нормативных документов и техники безопасности, — рассказал директор предприятия Денис Будыш.

По итогам конкурса лучшими водителями стали:

Лучший водитель автобуса 2026: Коленченко Александр Игоревич.

Лучший водитель троллейбуса 2026: Назимов Дмитрий Константинович.

Победители получат повышение профессионального класса, а также войдут в состав сборной предприятия для участия в региональных и всероссийских конкурсах водительского мастерства.

На сегодняшний день ГУП «Севэлектроавтотранс им. А. С. Круподерова» полностью обеспечивает транспортную доступность Севастополя: ежедневно на линию выпускается более 150 троллейбусов и 146 автобусов, обслуживающих 48 маршрутов общественного транспорта. Транспортные средства предприятия перевозят свыше 130 тысяч пассажиров ежесуточно, из них 82 тысячи — на троллейбусах.

Водители «Севэлектроавтотранса» регулярно подтверждают высокий профессионализм на внешних площадках: коллектив участвует в соревнованиях в Санкт-Петербурге, Сочи, Чебоксарах, Нижнем Новгороде, а также в конкурсах в Ялте и Севастополе. В 2025 году водитель предприятия завоевал третье место на международном конкурсе водительского мастерства в Сочи в номинации «Малый класс».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя