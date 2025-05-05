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В Севастополе не будет Парада Победы в этом году
фото: РИА Новости Крым

В Севастополе не будет Парада Победы в этом году

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:48 05.05.2025

Парада Победы в Севастополе в этом году не будет. Об этом на аппаратном совещании в правительстве города сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Парада Победы в этом году не будет, эта позиция согласована с Министерством обороны. «Бессмертный полк» у нас пройдет в онлайн-режиме. Тем не менее, большое количество мероприятий для разных целевых аудиторий — все это будет происходить, — сказал он.

График всех запланированных мероприятий отправляют организаторам, но обнародовать его не будут. Известно только то, что запланировано возложение цветов и праздничные концерты.

В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 81-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в городе пройдет более 300 мероприятий.

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Традиционно в мае совместно с Черноморским флотом город проведет парады во дворах ветеранов, а также историко-патриотический фестиваль «Знамена славы» и акцию «Честь и достоинство».

Часть праздничных мероприятий, приуроченных к юбилейной дате, уже проходит в городе. Так, 18 марта был дан ежегодный старт международной акции «Сад памяти», в рамках которой на Сапун-горе посадили 80 саженцев в честь 80-летия Победы. А 14, 15 и 19 марта в Севастополе побывал «Поезд Победы«. По словам Михеева, за эти дни экспозицию посетили более 5 000 человек.

источник: РИА Новости Крым

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