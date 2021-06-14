Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе — неблагоприятные погодные условия. МЧС призывает быть осмотрительными

crimeapress_news



реклама в крыму
В Севастополе - неблагоприятные погодные условия. МЧС призывает быть осмотрительными
фото: Anrita1705 (pixabay.com)

В Севастополе — неблагоприятные погодные условия. МЧС призывает быть осмотрительными

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:09 14.06.2021

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – Филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 15 июня в Севастополе ожидаются неблагоприятные погодные условия:

Облачно. Ночью дождь, днём дождь, временами сильный, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днём юго-западный 5-10 м/с, при грозе порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 14-16°С, днём 22-24°С, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Существует вероятность чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением лёгких строений, рекламных стендов и щитов, ветхих и малоустойчивых конструкций, крыш и закреплённых не достаточно прочно декоративных элементов на фасадах и балконах домов, с повалом деревьев, обрывом проводов ЛЭП.

Севастопольские спасатели призывают жителей и гостей города придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды и напоминают, что в ветреную погоду запрещено находиться в непосредственной близости к стенам домов, под деревьями, рекламными вывесками, рядом со столбами и опорами ЛЭП. Также следует избегать дальних поездок за пределы города на автомобиле.

Во избежание чрезвычайных ситуаций особое внимание следует уделить безопасности детей, пожилых и больных людей.

При возникновении чрезвычайной ситуации не паникуйте. Номер службы спасения – 101!

В Севастополе - неблагоприятные погодные условия. МЧС призывает быть осмотрительными

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.