В Севастополе — неблагоприятные погодные условия. МЧС призывает быть осмотрительными

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – Филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 15 июня в Севастополе ожидаются неблагоприятные погодные условия:

Облачно. Ночью дождь, днём дождь, временами сильный, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днём юго-западный 5-10 м/с, при грозе порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 14-16°С, днём 22-24°С, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Существует вероятность чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением лёгких строений, рекламных стендов и щитов, ветхих и малоустойчивых конструкций, крыш и закреплённых не достаточно прочно декоративных элементов на фасадах и балконах домов, с повалом деревьев, обрывом проводов ЛЭП.

Севастопольские спасатели призывают жителей и гостей города придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды и напоминают, что в ветреную погоду запрещено находиться в непосредственной близости к стенам домов, под деревьями, рекламными вывесками, рядом со столбами и опорами ЛЭП. Также следует избегать дальних поездок за пределы города на автомобиле.

Во избежание чрезвычайных ситуаций особое внимание следует уделить безопасности детей, пожилых и больных людей.

При возникновении чрезвычайной ситуации не паникуйте. Номер службы спасения – 101!