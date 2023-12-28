В Севастополе НЕЛЬЗЯ использовать пиротехнику. Можно только хлопушки, бенгальские огни и фонтаны

В Севастополе введëн режим ограничения использования пиротехнических изделий, за исключением хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня. Применение других видов пиротехники, запрещённых к использованию, влечёт за собой административную ответственность в виде штрафа.
Однако меры безопасности необходимо соблюдать, даже используя разрешённую пиротехнику.
При покупке проверьте:
- целостность упаковки;
- срок годности и сертификат;
- наличие понятной инструкции на русском языке.
Использовать праздничную пиротехнику нельзя:
- на балконах;
- возле деревьев, автомобилей, строений и линий электропередач;
- при сильном ветре.
При запуске огней, хлопушек и петард запрещено:
- наклоняться над ними;
- направлять на людей;
- пытаться запустить заново, если изделие сработало не полностью или не сработало совсем.
Напомним, при пожаре звоните 101, 112.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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