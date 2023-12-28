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В Севастополе НЕЛЬЗЯ использовать пиротехнику. Можно только хлопушки, бенгальские огни и фонтаны
фото: pikist.com

В Севастополе НЕЛЬЗЯ использовать пиротехнику. Можно только хлопушки, бенгальские огни и фонтаны

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 19:04 28.12.2023

В Севастополе введëн режим ограничения использования пиротехнических изделий, за исключением хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня. Применение других видов пиротехники, запрещённых к использованию, влечёт за собой административную ответственность в виде штрафа.

Однако меры безопасности необходимо соблюдать, даже используя разрешённую пиротехнику.

При покупке проверьте:

  • целостность упаковки;
  • срок годности и сертификат;
  • наличие понятной инструкции на русском языке.
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Использовать праздничную пиротехнику нельзя:

  • на балконах;
  • возле деревьев, автомобилей, строений и линий электропередач;
  • при сильном ветре.

При запуске огней, хлопушек и петард запрещено:

  • наклоняться над ними;
  • направлять на людей;
  • пытаться запустить заново, если изделие сработало не полностью или не сработало совсем.

Напомним, при пожаре звоните 101, 112.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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