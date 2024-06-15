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В Севастополе непогода добавила работы оперативным службам — устраняют последствия шторма
фото: pikist.com

В Севастополе непогода добавила работы оперативным службам — устраняют последствия шторма

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:07 15.06.2024

С вечера 14 июня в Севастополе наблюдалось резкое ухудшение погодных условий. В связи с этим все коммунальные и дорожные службы были переведены в режим усиленной работы. Утром губернатор города Михаил Развожаев провел планёрку с оперштабом по устранению последствий сильного дождя.

В оперативную дежурную службу ЕДДС Севастополя поступило 407 обращений; в аппаратно-программном комплексе «Безопасный город» 184 обращения.  Над ликвидацией последствий работают сотрудники: ГУ МЧС России, Спасательной службы Севастополя, Севавтодора, ГУПС «Водоканала», «Севастопольэнерго», «Парков и скверов» и др., — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя. 

В настоящее время отключены 2 линии электропередачи 6-10 кВ, без электричества сейчас дома по ул. Маяковского, Генерала Петрова, Сенявина, Б.Морская, Нахимова, Гоголя, Ялтинская, Академика Крылова, Севастопольская зона ЮБК, Мыс Сарыч. «Севастопольэнерго» проводит аварийно-восстановительные работы, задействованы 9 бригад, 22 человек личного состава, 10 единиц техники. Ориентировочное время окончания работ 20.00.

Севастопольский Автодор задействовал 27 единиц техники и 50 дорожных рабочих. Выполняется очистка проезжей части от наносов грунта и щебня, а также очистка ливневых канализаций. Затруднено движение на улице Ревякина, Лабораторном шоссе и площади 1 мая.

Бригады Водоканала сейчас работают по следующим адресам: пл. 1-го мая, Пожарова, Ген. Петрова. Наб. Корнилова, Громова, 60, ТБ Севастополь, Лабораторное Шоссе, Ревякина, Коммунистическая, Вокзальная.

260 сотрудников «Парков и скверов» убирают грязь, мусор, поломанные ветки деревьев.

По пляжам критических повреждений нет, операторы приводят в порядок территории, где есть частичные подмывания, в частности в парке имени А. Ахматовой. Также в районе Графской пристани подмыло спуск к катерам.

Все коммунальные службы продолжают устранять последствия, принимают заявки через службу 112 и следят за обращениями в социальных сетях, которые мониторит Центр управления регионом.

Напомним, для ликвидации последствий непогоды жители могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 1563 (со стационарного телефона) и +7 (8692) 41-76-00 (с мобильного телефона).

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Единый номер экстренных служб – 112.

Государственные управляющие компании:

УК «Гагаринского района – 1»  +7 (978) 876-85-24

УК «Гагаринского района – 2»  +7 (8692) 22-75-55

УК «Управляющая компания» +7 (978) 607-05-53,  +7 (8692) 22-99-25

УК «Центр» +7 (978) 141-80-35

УК «Инкерман» +7 (978) 876-85-24

УК «Север» +7 (978) 986-31-01, +7 (8692) 71-46-81

УК «Стрелецкая бухта» +7 (978) 876-85-24

УК «Нахимовского района» +7 (978) 573-87-77

УК «Балаклавского района» +7 (978) 199-19-23

ГБУ «Госжилфонд» +7 (978) 607-05-53

ГУПС «Севтеплоэнерго» +7 (800) 777-00-19

Центральная аварийно-диспетчерская служба +7 (8692) 54-54-19, +7 (8692) 54-54-73

Аварийная 6 ЭНР (Северная сторона) +7 (8692) 71-43-82, +7 (8692) 71-46-19

Частные управляющие компании:

УК «Шик» +7 (978) 097-73-03 — круглосуточно

УК «Афина» +7 (8692) 77-85-86 — круглосуточно

УК «Дукс» +7 (978) 876-85-24

УК «Севдомсервис» +7 (978) 918-07-07

УК «Управдом» +7 (978) 586-20-06

УК «Универсал Сервис» +7 (978) 300-90-70

УК «Карбон сервис» +7 (978) 907-95-01

ГУК «Севастополь» +7 (978) 586-75-98

УК «СЕВРЭП» +7 (978) 778-69-37

ООО «СМС» +7 (978) 300-90-70

ООО «Престиж» +7 (978) 300-90-70

УК «Мой Дом» +7 (978) 044-01-37

УК «Маяк» +7 (978) 821-72-38

УК «Жилкоммунсервис»  +7 (978) 935-42-36, +7 (8692) 88-53-49

УК «Жилищные технологии» +7 (978) 505-07-77

УК «Интеруют»  +7 (978) 001-29-12

«Евро-дом» +7 (978) 300-90-70

УК «Уютный Дом» +7 (978) 713-12-21 — круглосуточно

УК «Площадь» +7 (978) 512-20-20 — круглосуточно

УК «Газтехсеть» +7 (978) 047-77-43

ГУПС «Водоканал» +7 (8692) 54-42-68, +7 (8692) 54-47-80

ГБУ «Горсвет» +7 (8692) 777-800

ООО «Севастопольэнерго» +7 (800) 733-33-10

ФГУП «102 ПЭС» +7 (8692) 54-19-81, +7 (8692) 54-46-66

Газовая служба – 104.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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