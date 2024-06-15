В Севастополе непогода добавила работы оперативным службам — устраняют последствия шторма

С вечера 14 июня в Севастополе наблюдалось резкое ухудшение погодных условий. В связи с этим все коммунальные и дорожные службы были переведены в режим усиленной работы. Утром губернатор города Михаил Развожаев провел планёрку с оперштабом по устранению последствий сильного дождя.

В оперативную дежурную службу ЕДДС Севастополя поступило 407 обращений; в аппаратно-программном комплексе «Безопасный город» 184 обращения. Над ликвидацией последствий работают сотрудники: ГУ МЧС России, Спасательной службы Севастополя, Севавтодора, ГУПС «Водоканала», «Севастопольэнерго», «Парков и скверов» и др., — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

В настоящее время отключены 2 линии электропередачи 6-10 кВ, без электричества сейчас дома по ул. Маяковского, Генерала Петрова, Сенявина, Б.Морская, Нахимова, Гоголя, Ялтинская, Академика Крылова, Севастопольская зона ЮБК, Мыс Сарыч. «Севастопольэнерго» проводит аварийно-восстановительные работы, задействованы 9 бригад, 22 человек личного состава, 10 единиц техники. Ориентировочное время окончания работ 20.00.

Севастопольский Автодор задействовал 27 единиц техники и 50 дорожных рабочих. Выполняется очистка проезжей части от наносов грунта и щебня, а также очистка ливневых канализаций. Затруднено движение на улице Ревякина, Лабораторном шоссе и площади 1 мая.

Бригады Водоканала сейчас работают по следующим адресам: пл. 1-го мая, Пожарова, Ген. Петрова. Наб. Корнилова, Громова, 60, ТБ Севастополь, Лабораторное Шоссе, Ревякина, Коммунистическая, Вокзальная.

260 сотрудников «Парков и скверов» убирают грязь, мусор, поломанные ветки деревьев.

По пляжам критических повреждений нет, операторы приводят в порядок территории, где есть частичные подмывания, в частности в парке имени А. Ахматовой. Также в районе Графской пристани подмыло спуск к катерам.

Все коммунальные службы продолжают устранять последствия, принимают заявки через службу 112 и следят за обращениями в социальных сетях, которые мониторит Центр управления регионом.

Напомним, для ликвидации последствий непогоды жители могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 1563 (со стационарного телефона) и +7 (8692) 41-76-00 (с мобильного телефона).

Единый номер экстренных служб – 112.

Государственные управляющие компании:

УК «Гагаринского района – 1» +7 (978) 876-85-24

УК «Гагаринского района – 2» +7 (8692) 22-75-55

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