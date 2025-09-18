В Севастополе — непогода: во второй половине дня дождь может усилиться. Телефоны оперативных служб

Синоптики сообщают, что во второй половине дня 18 сентября в Севастополе ожидается очень сильный дождь, количество осадков достигнет 30 миллиметров и более.
В связи со штормовым предупреждением МЧС России напоминает о правилах безопасности:
- по возможности откажись от пеших переходов и поездок;
- не разрешай выходить из дома детям, позаботься о пожилых и маломобильных гражданах, не выпускай на улицу домашних животных;
- не выходи в горно-лесную местность и в море, не купайся в водоёмах и не находись на крутых берегах, причалах и пирсах у воды;
- помни, что сильный дождь может вызвать подтопление низменных участков и цокольных этажей.
В случае происшествия звоните в МЧС России по номеру «101», — рекомендуют в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.
Номера телефонов аварийных и диспетчерских служб управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций:
Единая дежурно-диспетчерская служба
1563 (со стационарного телефона)
+7 (8692) 41-76-00 (с мобильного телефона)
Государственные управляющие компании
ООО «УК «Гагаринского района – 1»
+7 (978) 876 85 24
ГУПС «УК «Гагаринского района – 2»
+7 (8692) 22-75-55
ООО «Управляющая компания»
+7 (978) 607-05-53
+7 (8692) 22-99-25
ООО «УК «Центр»
+7 (978) 141-80-35
ГУПС «УК «Инкерман»
+7 (978) 876-85-24
ООО «УК «Север»
+7 (978) 986-31-01
+7 (8692) 71-46-81
ООО «УК «Стрелецкая бухта»
+7 (978) 876-85-24
ООО «УК «Нахимовского района»
+7 (8692) 22-83-77 (многоканальный)
+7 (978) 573-87-77
ООО «УК «Балаклавского района»
+7 (978) 199-19-23
ГБУ «Госжилфонд»
+7 (978) 607-05-53
Частные управляющие организации
ООО ОК «Флора»
+7 (978) 749-57-16
ООО УК «Уютный дом»
+7 (978) 713-12-21
ООО УК «Афина»
+7 (8692) 77-85-86
ООО «Градстройсервис»
+7 (978) 888-02-80
ООО «Уют»
+7 (978) 665-05-05
ООО УК «Интеруют»
+7 (978) 001-29-12
ООО «Карбон сервис»
+7 (978) 907-95-01
ООО «Южный берег»
+7 (979) 027-75-67
ООО УК «Ультрамарин»
+7 (978) 275-85-57
ООО «Твой дом»
+7 (978) 876-85-24
ООО УК «Аква делюкс»
+7 (978) 598-16-14
ООО «Площадь»
+7 (978) 512-20-20
ООО «Район»
+7 (8692) 65-52-55
Ресурсоснабжающие организации
ГУПС «Водоканал»
+7 (8692) 54-42-68,
+7 (8692) 54-47-80
ГБУ «Горсвет»
+ 7 (8692) 77-78-00
ООО «Севастопольэнерго»
+7 (800) 300-65-87
ФГУП «102 ПЭС»
+7 (8692) 54-19-81
+7 (8692) 54-46-66
ГУП «Севастопольгаз»
104
ГУПС «Севтеплоэнерго»
8 800-777-00-19
+7 (8692) 54-54-19,
+7 (8692) 54-54-73 — центральная Аварийно-диспетчерская служба
+7 (8692) 71-43-82, +7 (8692) 71-46-19 — аварийная 6 ЭНР (Северная сторона)
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: ГУ МЧС России в Севастополе
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: ГУ МЧС России в Севастополе