В Севастополе — непогода: во второй половине дня дождь может усилиться. Телефоны оперативных служб

Синоптики сообщают, что во второй половине дня 18 сентября в Севастополе ожидается очень сильный дождь, количество осадков достигнет 30 миллиметров и более.

В связи со штормовым предупреждением МЧС России напоминает о правилах безопасности:

по возможности откажись от пеших переходов и поездок;

не разрешай выходить из дома детям, позаботься о пожилых и маломобильных гражданах, не выпускай на улицу домашних животных;

не выходи в горно-лесную местность и в море, не купайся в водоёмах и не находись на крутых берегах, причалах и пирсах у воды;

помни, что сильный дождь может вызвать подтопление низменных участков и цокольных этажей.

В случае происшествия звоните в МЧС России по номеру «101», — рекомендуют в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Номера телефонов аварийных и диспетчерских служб управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций:

Единая дежурно-диспетчерская служба

1563 (со стационарного телефона)

+7 (8692) 41-76-00 (с мобильного телефона)

Государственные управляющие компании

ООО «УК «Гагаринского района – 1»

+7 (978) 876 85 24

ГУПС «УК «Гагаринского района – 2»

+7 (8692) 22-75-55

ООО «Управляющая компания»

+7 (978) 607-05-53

+7 (8692) 22-99-25

ООО «УК «Центр»

+7 (978) 141-80-35

ГУПС «УК «Инкерман»

+7 (978) 876-85-24

ООО «УК «Север»

+7 (978) 986-31-01

+7 (8692) 71-46-81

ООО «УК «Стрелецкая бухта»

+7 (978) 876-85-24

ООО «УК «Нахимовского района»

+7 (8692) 22-83-77 (многоканальный)

+7 (978) 573-87-77

ООО «УК «Балаклавского района»

+7 (978) 199-19-23

ГБУ «Госжилфонд»

+7 (978) 607-05-53

Частные управляющие организации

ООО ОК «Флора»

+7 (978) 749-57-16

ООО УК «Уютный дом»

+7 (978) 713-12-21

ООО УК «Афина»

+7 (8692) 77-85-86

ООО «Градстройсервис»

+7 (978) 888-02-80

ООО «Уют»

+7 (978) 665-05-05

ООО УК «Интеруют»

+7 (978) 001-29-12

ООО «Карбон сервис»

+7 (978) 907-95-01

ООО «Южный берег»

+7 (979) 027-75-67

ООО УК «Ультрамарин»

+7 (978) 275-85-57

ООО «Твой дом»

+7 (978) 876-85-24

ООО УК «Аква делюкс»

+7 (978) 598-16-14

ООО «Площадь»

+7 (978) 512-20-20

ООО «Район»

+7 (8692) 65-52-55

Ресурсоснабжающие организации

ГУПС «Водоканал»

+7 (8692) 54-42-68,

+7 (8692) 54-47-80

ГБУ «Горсвет»

+ 7 (8692) 77-78-00

ООО «Севастопольэнерго»

+7 (800) 300-65-87

ФГУП «102 ПЭС»

+7 (8692) 54-19-81

+7 (8692) 54-46-66

ГУП «Севастопольгаз»

104

ГУПС «Севтеплоэнерго»

8 800-777-00-19

+7 (8692) 54-54-19,

+7 (8692) 54-54-73 — центральная Аварийно-диспетчерская служба

+7 (8692) 71-43-82, +7 (8692) 71-46-19 — аварийная 6 ЭНР (Северная сторона)

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

голоса Оцените материал

Просмотры: 6