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В Севастополе непогода заставила работать коммунальщиков в усиленном режиме

В Севастополе непогода заставила работать коммунальщиков в усиленном режиме

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:43 30.09.2020

По сообщению Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с ночи 29 сентября и 30 сентября в Севастополе выпало около половины месячной нормы осадков. Результат: подтопления, упавшие деревья, засор ливневой канализации

Коммунальные службы города работают в усиленном режиме. ГУПС «Водоканал» ведет очистку ливневой канализации во всех районах Севастополя по сообщениям граждан и управляющих компаний. В Водоканал поступило 26 заявок как на очистку ливневой канализации, так и откачку воды во дворах, подъездах и подвалах. В настоящее время в работе заявки по подтоплению дворов: ул. Молодых строителей 10, проспект Октябрьской революции, 52 а и ул. Бухта Казачья. Большое количество засоров и подтоплений произошло в местах, где отсутствуют ливневки. В работе по очистке ливневых канализаций задействованы четыре бригады, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В Правительстве также заявили:

  • Для ликвидации последствий ГБУ «Парки и скверы» выведено 14 бригад – 315 человек и 25 единиц техники на выполнение работ по уборке опавшей листвы, распилу и вывозу упавших деревьев. ГБУ «Горсвет» устранено 20 аварий на сетях наружного освещения, по остальным также ведется работа.
  • «Севавтодор» в свою очередь ликвидирует наносы на автомобильных дорогах: подъезд к с. Флотское, ул. Вокзальная (помощь ООО «Чистый город», ул. Александера, подъезд к с. Хмельницкое, ул. Ген. Жидилова.
  • Техника направлена также в села Байдарской долины.
  • Специалисты провели обследование основных региональных дорог Ялта-Севастополь, Севастополь-Инкерман, Симферополь-Бахчисарай-Севастополь на наличие заторов в водопропускных трубах и схода оползней.
  • По обращению жителей ул. Герасима Рубцова в диспетчерскую службу «Севавтодор» по поводу разрушения подпорной стенки, рабочие выехали на место, очистили проезжую часть от камней и грязи, огородили место обрушения. Балаклавская администрация решает вопрос восстановления сооружения.

На данный момент все обращения в диспетчерскую службу отрабатываются. Жалоб по подтоплению не поступало, — отмечают в Правительстве города.

В Севастополе непогода заставила работать коммунальщиков в усиленном режиме В Севастополе непогода заставила работать коммунальщиков в усиленном режиме

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе непогода заставила работать коммунальщиков в усиленном режиме

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