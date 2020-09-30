В Севастополе непогода заставила работать коммунальщиков в усиленном режиме

По сообщению Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с ночи 29 сентября и 30 сентября в Севастополе выпало около половины месячной нормы осадков. Результат: подтопления, упавшие деревья, засор ливневой канализации

Коммунальные службы города работают в усиленном режиме. ГУПС «Водоканал» ведет очистку ливневой канализации во всех районах Севастополя по сообщениям граждан и управляющих компаний. В Водоканал поступило 26 заявок как на очистку ливневой канализации, так и откачку воды во дворах, подъездах и подвалах. В настоящее время в работе заявки по подтоплению дворов: ул. Молодых строителей 10, проспект Октябрьской революции, 52 а и ул. Бухта Казачья. Большое количество засоров и подтоплений произошло в местах, где отсутствуют ливневки. В работе по очистке ливневых канализаций задействованы четыре бригады, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.