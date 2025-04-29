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В Севастополе несколько маршрутов частично меняют схему движения
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе несколько маршрутов частично меняют схему движения

Опубликовал: КрымPRESS в Транспорт Крыма 13:04 29.04.2025

В Севастополе пять маршрутов общественного транспорта частично меняют схему движения. Так, несколько автобусов продлевают движение:

  • №72 будет доезжать до остановочного пункта «Хутор Отрадный» (маршрут работает только в будние дни, так как запущен для обеспечения транспортной доступности детских образовательных учреждений);
  • №75 будет доезжать до остановочного пункта «Парк Победы», расположенного на парковке (данная схема является сезонной и будет действовать до 30 сентября).

По поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева сотрудники департамента транспорта продолжают мониторить ситуацию с маршрутами, которые временно поменяли движение на время капитального ремонта подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского.

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По просьбам пассажиров, автобусы № 95, 109, 110 также частично меняют схему движения. Двигаться из центра они будут по улице Демидова, а от площади Восставших – по улице Шмидта.

Все изменения вступят в силу с 1 мая.

Напомним, расписание и карту маршрутов можно найти на сайте по ссылке.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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