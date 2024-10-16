Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Прокуратура Крыма и Севастополя | В Севастополе незаконно работал детский лагерь
актуально в республике
По материалам проверки прокуратуры в Керчи возбуждено уголовное дело по факту подделки медицинских заключений. Установлено, что в частной медицинской организации выдавались заключения об отсутствии противопоказаний для допуска к работе лицам, которые фактически такие медицинские осмотры не проходили. На основании материалов проверки прокуратуры города следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка). Также, в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией), которое находится на рассмотрении в Арбитражном суде Республики Крым.
Фото: прокуратура РК

В Севастополе незаконно работал детский лагерь

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 11:54 16.10.2024

Прокуратура Гагаринского района г. Севастополя с привлечением специалистов Департамента образования и науки города проверила исполнение требований законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей.

Установлено, что на базе детского развивающего центра на ул. Крайней в г. Севастополе в летний период субъектом хозяйствования была организована работа детского лагеря. На момент проверки услуги по отдыху и оздоровлению оказывались 40 несовершеннолетним. Дети временно проживали на базе развивающего центра и получали питание. При этом субъект хозяйствования не был вправе вести указанную деятельность, поскольку не предоставил в Департамент образования и науки города сведения о наличии условий для ее осуществления. Лагерь не был включен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Прокурор района возбудил в отношении руководителя лагеря дело об административном правонарушении по ст. 14.65 КоАП РФ (нарушение законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей). Рассмотрев материалы дела, мировой судья Гагаринского судебного района г. Севастополя оштрафовал виновное лицо на 500 тыс. рублей.

Узнайте больше:  В Бахчисарайском районе будут судить экс-директора МУПа. Что натворила женщина

После вмешательства надзорного ведомства незаконная деятельность лагеря, работавшего без подтверждения условий для отдыха и оздоровления детей, прекращена.

В настоящее время штраф уплачен в полном объеме.

источник: пресс-служба прокуратуры города Севастополя

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: прокуратура Севастополя

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
прокуратура Севастополя

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.