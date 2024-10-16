В Севастополе незаконно работал детский лагерь

Прокуратура Гагаринского района г. Севастополя с привлечением специалистов Департамента образования и науки города проверила исполнение требований законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей.

Установлено, что на базе детского развивающего центра на ул. Крайней в г. Севастополе в летний период субъектом хозяйствования была организована работа детского лагеря. На момент проверки услуги по отдыху и оздоровлению оказывались 40 несовершеннолетним. Дети временно проживали на базе развивающего центра и получали питание. При этом субъект хозяйствования не был вправе вести указанную деятельность, поскольку не предоставил в Департамент образования и науки города сведения о наличии условий для ее осуществления. Лагерь не был включен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Прокурор района возбудил в отношении руководителя лагеря дело об административном правонарушении по ст. 14.65 КоАП РФ (нарушение законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей). Рассмотрев материалы дела, мировой судья Гагаринского судебного района г. Севастополя оштрафовал виновное лицо на 500 тыс. рублей.

После вмешательства надзорного ведомства незаконная деятельность лагеря, работавшего без подтверждения условий для отдыха и оздоровления детей, прекращена.

В настоящее время штраф уплачен в полном объеме.

источник: пресс-служба прокуратуры города Севастополя

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