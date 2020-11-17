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В Севастополе незаконные врезки и водопотери хотят определять по шуму
фото: ArtisticOperations (pixabay.com)

В Севастополе незаконные врезки и водопотери хотят определять по шуму

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:08 17.11.2020

В правительстве Севастополя решили определять утечки в сетях водоснабжения, а также незаконные врезки с помощью использования специального оборудования. Его закупка, сообщает «Севастопольская газета», возможна в рамках разработанной программы, связанной с учетом и контролем потерь воды. В целом программа имеет целью способствовать снижению коммерческих и технических водопотерь и должна быть направлена в правительство РФ.

Факты утечек являются результатом незаконного потребления воды. Нами был организован выезд, мы определили участок, который будем мониторить, — цитирует «СГ»  и.о.директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

По словам чновника, для выявления незаконных врезок предлагается использовать оборудование с шумовыми датчиками. Уже даже намечены контрагенты, которые готовы установить эти шумовые датчики.

Для определения зон контроля, где есть домовладения, но нет технических условий, использованы данные Севреестра, департамента градостроительства и архитектуры, а также Водоканала.

В Севастополе незаконные врезки и водопотери хотят определять по шуму

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