В Севастополе незаконные врезки и водопотери хотят определять по шуму

В правительстве Севастополя решили определять утечки в сетях водоснабжения, а также незаконные врезки с помощью использования специального оборудования. Его закупка, сообщает «Севастопольская газета» , возможна в рамках разработанной программы, связанной с учетом и контролем потерь воды. В целом программа имеет целью способствовать снижению коммерческих и технических водопотерь и должна быть направлена в правительство РФ.

Факты утечек являются результатом незаконного потребления воды. Нами был организован выезд, мы определили участок, который будем мониторить, — цитирует «СГ» и.о.директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

По словам чновника, для выявления незаконных врезок предлагается использовать оборудование с шумовыми датчиками. Уже даже намечены контрагенты, которые готовы установить эти шумовые датчики.

Для определения зон контроля, где есть домовладения, но нет технических условий, использованы данные Севреестра, департамента градостроительства и архитектуры, а также Водоканала.