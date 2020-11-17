В Севастополе незаконные врезки и водопотери хотят определять по шуму

В правительстве Севастополя решили определять утечки в сетях водоснабжения, а также незаконные врезки с помощью использования специального оборудования. Его закупка, сообщает
Факты утечек являются результатом незаконного потребления воды. Нами был организован выезд, мы определили участок, который будем мониторить, — цитирует «СГ» и.о.директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова.
Для определения зон контроля, где есть домовладения, но нет технических условий, использованы данные Севреестра, департамента градостроительства и архитектуры, а также Водоканала.
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