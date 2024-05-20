В Севастополе «Ночь музеев 2024» посетили более 11 тысяч человек

Мы пришли всей семьёй. Взяли с собой деток, потому что сами считаем, что историю своей страны нужно изучать с юности, с малых лет. Здорово, что можно не просто бесплатно посетить музеи, а действительно поучаствовать в активностях – для детей самое то. Ребёнку ведь интересно именно стать участником мероприятия. А тут и мастер-классы такие замечательные, и концерт. Ну очень интересно! Можно сказать, что выходные провели точно с пользой, – отмечает одна из посетительниц музея Елена.

Традиционно Музей обороны Севастополя стал одной из самых масштабных площадок города. Более 5 000 человек в этот день побывали на экскурсиях, посетили многочисленные интерактивы и мастер-классы.

Всероссийская акция «Ночь музеев» в нашем городе уже по традиции проходит в замечательной атмосфере. В этом году темой акции стала преемственность поколений с девизом «Из поколения в поколение. Семейные реликвии». В Год семьи особенно важно обеспечивать возможности для общесемейного досуга, чтобы у каждого была возможность создать собственные тёплые воспоминания. Более 11 000 человек посетили наши музеи в этом году, очень многие приходили вместе всей семьёй. Интересно было всем: и взрослым, и детям, и это самое главное, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента культуры Анжелу Сумакову.

В Севастополе состоялась традиционная Всероссийская акция «Ночь музеев». В этом году она была посвящена Году семьи и проходила под девизом «Из поколения в поколение. Семейные реликвии». В Городе-Герое работало семь локаций, в которых побывали 11 163 посетителя.

Самой яркой и посещаемой площадкой этого вечера стал Малахов курган. Гости смогли совершить путешествие и погрузиться в атмосферу сразу четырёх периодов – Крымской, Первой мировой, Великой Отечественной войн и специальной военной операции.

На территории мемориального комплекса работали интерактивные площадки с участием реконструкторов, которые рассказали посетителям о том, как жили солдаты в полевых условиях, а также познакомили с предметами быта, униформой и вооружением военных времён.

Впервые вниманию посетителей были представлены две уникальные выставки «Через семью прошла война» и «На службе Отечеству. Морская династия Бутаковых», посвящённые семьям, которые доблестно защищали Севастополь, а также интерактивная выставка «Оружие Побед», выставка трофеев вермахта, выставка «СВО: вооружение армии России и трофеи», выставка «ZOV сердец».

На протяжении всего фестиваля для гостей выступали эстрадно-духовой оркестр Центра народного творчества и творческие коллективы Крымской государственной филармонии и Нахимовского училища.

Также посетителям мероприятия впервые на площадке Малахова кургана показали спектакль «Сашка» в исполнении Театра юного зрителя.

В Севастопольском художественном музее им. М. П. Крошицкого жители и гости города могли полюбоваться картиной А. А. Дейнеки «Оборона Севастополя», которая была привезена в Город-Герой специально к 80-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

В государственном историко-археологическом музее-заповеднике «Херсонес Таврический» состоялась презентация книги «Возвращение в Херсонес», написанной заведующим издательским сектором музея-заповедника Андреем Зайковым и выпущенной в издательстве «Медный всадник», а после открылась новая одноимённая выставка. Кроме того, посетителей музея ждали увлекательные интерактивы и мастер-класс. Так, завершением дня стал мастер-класс по скетчу, который в Византийском дворике провела художник-реставратор музея Полина Жукова.

Напомним, Севастополь принимает участие во Всероссийской акции «Ночь музеев» с 2014 года.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя