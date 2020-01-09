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В Севастополе - ночной гололёд. Коммунальщики, говорят, за ситуацией следят
иллюстрация: lgov.su

В Севастополе — ночной гололёд. Коммунальщики, говорят, за ситуацией следят

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:49 09.01.2020

В Севастополе сегодня несколько единиц спецтранспорта вышли для борьбы с гололедом. Это связано с понижением температуры воздуха до отрицательных значений.

У нас температура отрицательная сейчас. Соответственно, ночью уже значительный минус был зафиксирован. Сейчас постоянно дежурят шесть машин, которые осуществляют противогололедные мероприятия. По состоянию на сегодняшнее утро 43 улицы обработаны песко-сольевой смесью, – цитирует «Новый Севастополь» вице-губернатора Дениса Солодовникова.

В севастопольском Центре по гидрометеорологии «Новому Севастополю» сообщили, что сегодняшней ночью температура воздуха максимально опускалась до отметки 1,2 градуса ниже нуля.

Детальный прогноз погоды для Севастополя, городов и посёлков Крыма — здесь.

В Севастополе - ночной гололёд. Коммунальщики, говорят, за ситуацией следят

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