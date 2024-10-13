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В Севастополе ночью непогода устроила переполох - сотрудники МЧС спасали людей

В Севастополе ночью непогода устроила переполох — сотрудники МЧС спасали людей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:23 13.10.2024

Севастопольские сотрудники МЧС России минувшей ночью реагировали на сообщения о происшествиях, вызванных непогодой в регионе. Хроника событий:

  • работы провели в садоводческом товариществе «Рыбак-5». Там подтопленными оказались частный дом и придомовая территория. Вода поднялась почти на полтора метра. Мужчина и женщина опасались, что из-за прибывающего потока не смогут сами покинуть дом. Их эвакуировали в безопасное место сотрудники 6 пожарно-спасательной части МЧС России. Люди разместились у близких.
  • в Терновском лесничестве гроза и ливень застигли врасплох туриста. Мужчина 27-ми лет не сверился с прогнозом погоды, промок, заблудился и обратился в МЧС России. Ему на помощь пришли спасатели Специализированного отряда: обнаружили и помогли выбраться из леса.
  • за сутки в Севастополе выпало более трети месячной нормы осадков. Кроме чрезвычайного ведомства помощь населению оказывали городские спасатели и коммунальные службы.
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В Севастополе ночью непогода устроила переполох - сотрудники МЧС спасали людей

В ведомстве отмечают: обильных осадков в воскресенье днём не предвидится.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

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