В Севастополе нотариат и ЗАГС развивают своё взаимодействие

Основные вопросы, которые обсуждали собравшиеся, касались доступа нотариусов к Единому государственному реестру ЗАГС, выдачи повторных документов гражданам для подтверждения родственных связей при оформлении документов у нотариуса, определения места открытия наследственного дела в случае указания в записи акта о смерти места проживания умершего по медицинскому свидетельству о смерти, нотариальное действие — удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе и наоборот, а также обсуждались вопросы целесообразности внесения изменений в записи актов гражданского состояния. Встреча прошла плодотворно и была полезна для всех участников, — отмечают в Нотариальной палате Севастополя.