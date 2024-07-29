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В Севастополе нотариат и ЗАГС развивают своё взаимодействие
фото: Нотариальная палата Севастополя

В Севастополе нотариат и ЗАГС развивают своё взаимодействие

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:18 29.07.2024

25 июля в отделе ЗАГС Нахимовского района города Севастополя состоялось совместное совещание сотрудников ЗАГСа и нотариата. В совещание приняли участие президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович, представитель Управления ЗАГС города Севастополя Татьяна Садиленко и сотрудники отдела ЗАГС. Деловая встреча была посвящена теме взаимодействия нотариата и органов ЗАГС.

Основные вопросы, которые обсуждали собравшиеся, касались доступа нотариусов к Единому государственному реестру ЗАГС, выдачи повторных документов гражданам для подтверждения родственных связей при оформлении документов у нотариуса, определения места открытия наследственного дела в случае указания в записи акта о смерти места проживания умершего по медицинскому свидетельству о смерти, нотариальное действие — удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе и наоборот, а также обсуждались вопросы целесообразности внесения изменений в записи актов гражданского состояния. Встреча прошла плодотворно и была полезна для всех участников, — отмечают в Нотариальной палате Севастополя. 

источник: Нотариальная палата Севастополя

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