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В Севастополе новогодние подарки получили более 8 тысяч детей
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе новогодние подарки получили более 8 тысяч детей

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:13 27.12.2020

На сегодняшний день в Севастополе новогодние подарки уже получили 8 тысяч 283 ребенка. Напомним, перечень категорий детей, которые получат презенты под Новый год от государства, расширен.

В перечень детей, которые получат новогодний подарок включаем детей, которые стоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и детей из приюта, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента труда и социальной защиты населения Станислава Борисенко.

Право на получение новогоднего подарка имеют:

  • дети льготных категорий в возрасте от 0 до 14 лет из многодетных и малообеспеченных семей;
  • дети, пострадавшие от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
  • дети, родители которых погибли при исполнении служебных обязанностей;
  • дети-инвалиды;
  • сироты и дети, лишенным родительского попечения.

Последним также подарки доставляются на дом.

С подробной информацией о выдаче новогодних подарков льготным категориям детей можно ознакомиться на сайте Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя.

В Севастополе новогодние подарки получили более 8 тысяч детей

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