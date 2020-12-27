В Севастополе новогодние подарки получили более 8 тысяч детей

На сегодняшний день в Севастополе новогодние подарки уже получили 8 тысяч 283 ребенка. Напомним, перечень категорий детей, которые получат презенты под Новый год от государства, расширен.
В перечень детей, которые получат новогодний подарок включаем детей, которые стоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и детей из приюта, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента труда и социальной защиты населения Станислава Борисенко.
Право на получение новогоднего подарка имеют:
- дети льготных категорий в возрасте от 0 до 14 лет из многодетных и малообеспеченных семей;
- дети, пострадавшие от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- дети, родители которых погибли при исполнении служебных обязанностей;
- дети-инвалиды;
- сироты и дети, лишенным родительского попечения.
Последним также подарки доставляются на дом.
С подробной информацией о выдаче новогодних подарков льготным категориям детей можно ознакомиться на сайте Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя.
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