В Севастополе новогодняя ночь прошла спокойно

Новогодняя ночь стала самой спокойной для севастопольских пожарных за много лет. С полуночи и до шести утра спасатели совершили всего три боевых выезда, что в два раза меньше по сравнению с прошлым годом.

Дважды горел мусор на контейнерных площадках в Нахимовском районе. Ещё одно сообщение о пожаре в мусоропроводе многоквартирного дома на улице Адмирала Фадеева оказалось ложным. Общая площадь возгораний в эту ночь составила девять квадратных метров. К ликвидации последствий ДТП силы МЧС России не привлекались. Иных происшествий также не зафиксировано, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Напомним, в Севастополе введëн режим ограничения использования пиротехнических изделий, за исключением хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня. Применение запрещённых к использованию видов пиротехники влечёт за собой административную ответственность в виде штрафа.

Меры предосторожности необходимо соблюдать даже в случае, если вы используете разрешённую пиротехнику.

При покупке проверьте:

целостность упаковки;

срок годности и сертификат;

наличие понятной инструкции на русском языке.

Использовать праздничную пиротехнику нельзя:

на балконах;

возле деревьев, автомобилей, строений и линий электропередач;

при сильном ветре.

При запуске огней, хлопушек и петард запрещено:

наклоняться над ними;

направлять на людей;

пытаться запустить заново, если изделие сработало не полностью или не сработало совсем.

При пожаре звоните 101, 112.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя