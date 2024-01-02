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В Севастополе новогодняя ночь прошла спокойно
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе новогодняя ночь прошла спокойно

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:10 02.01.2024

Новогодняя ночь стала самой спокойной для севастопольских пожарных за много лет. С полуночи и до шести утра спасатели совершили всего три боевых выезда, что в два раза меньше по сравнению с прошлым годом.

Дважды горел мусор на контейнерных площадках в Нахимовском районе. Ещё одно сообщение о пожаре в мусоропроводе многоквартирного дома на улице Адмирала Фадеева оказалось ложным. Общая площадь возгораний в эту ночь составила девять квадратных метров. К ликвидации последствий ДТП силы МЧС России не привлекались. Иных происшествий также не зафиксировано, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Напомним, в Севастополе введëн режим ограничения использования пиротехнических изделий, за исключением хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня. Применение запрещённых к использованию видов пиротехники влечёт за собой административную ответственность в виде штрафа.

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Меры предосторожности необходимо соблюдать даже в случае, если вы используете разрешённую пиротехнику.

При покупке проверьте:

  • целостность упаковки;
  • срок годности и сертификат;
  • наличие понятной инструкции на русском языке.

Использовать праздничную пиротехнику нельзя:

  • на балконах;
  • возле деревьев, автомобилей, строений и линий электропередач;
  • при сильном ветре.

При запуске огней, хлопушек и петард запрещено:

  • наклоняться над ними;
  • направлять на людей;
  • пытаться запустить заново, если изделие сработало не полностью или не сработало совсем.

При пожаре звоните 101, 112.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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