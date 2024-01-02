В Севастополе новогодняя ночь прошла спокойно

Новогодняя ночь стала самой спокойной для севастопольских пожарных за много лет. С полуночи и до шести утра спасатели совершили всего три боевых выезда, что в два раза меньше по сравнению с прошлым годом.
Дважды горел мусор на контейнерных площадках в Нахимовском районе. Ещё одно сообщение о пожаре в мусоропроводе многоквартирного дома на улице Адмирала Фадеева оказалось ложным. Общая площадь возгораний в эту ночь составила девять квадратных метров. К ликвидации последствий ДТП силы МЧС России не привлекались. Иных происшествий также не зафиксировано, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.
Напомним, в Севастополе введëн режим ограничения использования пиротехнических изделий, за исключением хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня. Применение запрещённых к использованию видов пиротехники влечёт за собой административную ответственность в виде штрафа.
Меры предосторожности необходимо соблюдать даже в случае, если вы используете разрешённую пиротехнику.
При покупке проверьте:
- целостность упаковки;
- срок годности и сертификат;
- наличие понятной инструкции на русском языке.
Использовать праздничную пиротехнику нельзя:
- на балконах;
- возле деревьев, автомобилей, строений и линий электропередач;
- при сильном ветре.
При запуске огней, хлопушек и петард запрещено:
- наклоняться над ними;
- направлять на людей;
- пытаться запустить заново, если изделие сработало не полностью или не сработало совсем.
При пожаре звоните 101, 112.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: праздники в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: праздники в Крыму