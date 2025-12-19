Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе — новогодняя ярмарка
Новости Республики
В Севастополе - новогодняя ярмарка
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе — новогодняя ярмарка

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:20 19.12.2025

У МКЦ «Бухта Казачья» открылась новогодняя ярмарка, которая продолжит работу до 11 января 2026 года. Для детей подготовлена насыщенная интерактивная программа: показы любимых мультфильмов, мастер-классы, анимационные квесты и встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. Взрослых ждут деревянные домики-лавки с товарами от местных ремесленников, включая уникальные изделия ручной работы от объединения инвалидов с детства «Дом солнца», а также фудкорты от севастопольских производителей.

С 29 по 30 декабря на той же площадке состоится традиционная сельскохозяйственная ярмарка, где около 20 товаропроизводителей из Севастополя, Крыма и Краснодарского края представят свежие овощи и фрукты, мясо и колбасы, молочную продукцию, рыбу, мед, специи, масла и другую натуральную продукцию.

27 декабря в рамках всероссийской акции «Подарок солдату» совместно с Севастопольским казачеством на ярмарке пройдут патриотические мероприятия: все желающие смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению новогодних открыток для участников СВО и передать слова благодарности и поддержки нашим защитникам. Для детей будет организована выставка военного снаряжения.

В 2025 году в Севастополе проведено 23 ярмарки на 144 площадках, что обеспечило 1456 торговых мест. Особое внимание уделяется праздничным ярмаркам с участием производителей из Республики Крым, Херсонской и Луганской областей, Краснодарского края. В этом году уже состоялись 9 таких мероприятий, посвященных ключевым датам — Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, Дню города, Дню России, 8 Марта, а также новогодним и рождественским праздникам, — рассказала заместитель директора ГУП «Управляющая компания оптово-розничный, торговых комплексов Севастополя» Алена Новикова. 

Режим работы:

Узнайте больше:  В Севастополе озвучили итоги физкультурно-спортивного конкурса «Спортсмен года»

— Новогодняя ярмарка — ежедневно с 11:00 до 20:00;
— Сельскохозяйственная ярмарка — с 8:00 до 18:00.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.