В Севастополе — новогодняя ярмарка

У МКЦ «Бухта Казачья» открылась новогодняя ярмарка, которая продолжит работу до 11 января 2026 года. Для детей подготовлена насыщенная интерактивная программа: показы любимых мультфильмов, мастер-классы, анимационные квесты и встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. Взрослых ждут деревянные домики-лавки с товарами от местных ремесленников, включая уникальные изделия ручной работы от объединения инвалидов с детства «Дом солнца», а также фудкорты от севастопольских производителей.
С 29 по 30 декабря на той же площадке состоится традиционная сельскохозяйственная ярмарка, где около 20 товаропроизводителей из Севастополя, Крыма и Краснодарского края представят свежие овощи и фрукты, мясо и колбасы, молочную продукцию, рыбу, мед, специи, масла и другую натуральную продукцию.
27 декабря в рамках всероссийской акции «Подарок солдату» совместно с Севастопольским казачеством на ярмарке пройдут патриотические мероприятия: все желающие смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению новогодних открыток для участников СВО и передать слова благодарности и поддержки нашим защитникам. Для детей будет организована выставка военного снаряжения.
В 2025 году в Севастополе проведено 23 ярмарки на 144 площадках, что обеспечило 1456 торговых мест. Особое внимание уделяется праздничным ярмаркам с участием производителей из Республики Крым, Херсонской и Луганской областей, Краснодарского края. В этом году уже состоялись 9 таких мероприятий, посвященных ключевым датам — Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, Дню города, Дню России, 8 Марта, а также новогодним и рождественским праздникам, — рассказала заместитель директора ГУП «Управляющая компания оптово-розничный, торговых комплексов Севастополя» Алена Новикова.
Режим работы:
— Новогодняя ярмарка — ежедневно с 11:00 до 20:00;
— Сельскохозяйственная ярмарка — с 8:00 до 18:00.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
