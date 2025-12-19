В Севастополе — новогодняя ярмарка

У МКЦ «Бухта Казачья» открылась новогодняя ярмарка, которая продолжит работу до 11 января 2026 года. Для детей подготовлена насыщенная интерактивная программа: показы любимых мультфильмов, мастер-классы, анимационные квесты и встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. Взрослых ждут деревянные домики-лавки с товарами от местных ремесленников, включая уникальные изделия ручной работы от объединения инвалидов с детства «Дом солнца», а также фудкорты от севастопольских производителей.

С 29 по 30 декабря на той же площадке состоится традиционная сельскохозяйственная ярмарка, где около 20 товаропроизводителей из Севастополя, Крыма и Краснодарского края представят свежие овощи и фрукты, мясо и колбасы, молочную продукцию, рыбу, мед, специи, масла и другую натуральную продукцию.

27 декабря в рамках всероссийской акции «Подарок солдату» совместно с Севастопольским казачеством на ярмарке пройдут патриотические мероприятия: все желающие смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению новогодних открыток для участников СВО и передать слова благодарности и поддержки нашим защитникам. Для детей будет организована выставка военного снаряжения.