В Севастополе новые заявки на получение детской выплаты в размере трех тысяч рублей не поступают

В Севастополе работа по оформлению единоразовой денежной выплаты на детей продолжается, но дело движется к завершению — новые заявки уже не поступают.

В обработке остаётся порядка 200 заявлений, включая случаи повтора. На сегодняшний день 79 тысяч 313 человек выплаты уже получили. Во всех учреждениях образования эта работа уже завершена, остаются единичные заявления. У нас не остается неотработанных заявок. Каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке, все ошибки исправляются, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента образования и науки Елену Богомолову.

По словам директора департамента, родители, у которых возникают проблемы с заполнением заявления, могут обратиться в волонтерский центр «Мы вместе», расположенный по адресу: ул. Ленина 39. С 10:00 до 20:00 ежедневно без выходных и перерывов.ётко

Сотрудники центра также дадут разъяснения и помогут правильно оформить заявку. Телефон горячей линии «Мы вместе» +7(8692) 227-227

Напомним, выплата в размере 3 тысяч рублей для всех проживающих в Севастополе детей от 0 до 18 лет осуществляется по инициативе врио Губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Заявление на выплату можно подать до 1 июля .