Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нет

crimeapress_news

В Крыму на коронавирус обследовали свыше тысячи человек
Фото: clients-cdnnow.ru

В Севастополе новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нет

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:22 03.04.2020

В Севастополе новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией по состоянию на утро 3 апреля не зарегистрировано.

В инфекционной больнице находится 29 пациентов: за сутки выписаны шесть человек, двое поступили. С начала года под наблюдением находилось 4141 человек, 2717 снято с наблюдения по завершении карантинного периода.  Под наблюдением по месту жительства находится 1526 человек. С 1 апреля в Севастополе действует режим всеобщей самоизоляции, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19:

  • +7 (8692) 41-77-07.

Горячая телефонная линия волонтерского штаба «Мы вместе» для организации адресной помощи пожилым людям:

  • +7(8692) 227-227.

В Севастополе новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нет

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.