В Севастополе новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нет

В Севастополе новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией по состоянию на утро 3 апреля не зарегистрировано.
В инфекционной больнице находится 29 пациентов: за сутки выписаны шесть человек, двое поступили. С начала года под наблюдением находилось 4141 человек, 2717 снято с наблюдения по завершении карантинного периода. Под наблюдением по месту жительства находится 1526 человек. С 1 апреля в Севастополе действует режим всеобщей самоизоляции, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.
Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19:
- +7 (8692) 41-77-07.
Горячая телефонная линия волонтерского штаба «Мы вместе» для организации адресной помощи пожилым людям:
- +7(8692) 227-227.