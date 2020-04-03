В Севастополе новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нет

В Севастополе новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией по состоянию на утро 3 апреля не зарегистрировано.

В инфекционной больнице находится 29 пациентов: за сутки выписаны шесть человек, двое поступили. С начала года под наблюдением находилось 4141 человек, 2717 снято с наблюдения по завершении карантинного периода. Под наблюдением по месту жительства находится 1526 человек. С 1 апреля в Севастополе действует режим всеобщей самоизоляции, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.