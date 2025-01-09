В Севастополе новых выбросов мазута не фиксируют

9 января на аппаратном совещании Правительства Севастополя обсудили ликвидацию последствий выброса мазута. С сегодняшнего дня начинает работать единый телефон штаба для волонтеров по уборке мазута и спасению птиц: +7 (8692) 41-70-51 с -9:00 до 18:00 без выходных.

Так как новых выбросов мазута не зафиксировано, то пока штаб определил, что организованная группа волонтеров будет отправляться от площади Ушакова один раз в день — в 09:30. Мы снабжаем волонтеров всеми необходимыми защитными средствами, после работы волонтеров доставляют обратно, – цитирует пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Если вы хотите помочь в уборке, но не дозвонились и не записались заранее, вы все равно можете прийти в любой день к 09:00 в Штаб общественной поддержки на Большой Морской, 41. Вам выдадут средства защиты, и вы сможете поехать на уборку на автобусе, который отправляется в 09:30 от площади Ушакова.

Сегодня на ликвидации последствий в городе продолжает работать группировка от Севастопольской городской территориальной подсистемы РСЧС в составе 251 человека и 29 единиц техники, 100 сотрудников организаций, подведомственных департаменту городского хозяйства, 50 сотрудников Севприроднадзора и Лесхоза, и более 100 волонтеров.

Работы по очистке загрязненных территорий ведутся в светлое время суток. Всего за время проведения работ вывезено 140,7 тонн отходов. Мониторинг показывает, что выбросы мазута еще могут повторяться. Сейчас в севастопольской акватории не фиксируются крупные мазутные пятна, но в толще воды есть фрагменты нефтепродуктов мелкой фракции. Поручил в оперативном порядке закупить сетки, которые расставим вдоль галечных пляжей для сбора мазута, – заключил глава региона.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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