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В Севастополе - новый главный санитарный врач
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе — новый главный санитарный врач

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:06 23.09.2021

Начальником Главного управления Госсанэпидслужбы в городе Севастополе назначена Анна Мелюх.  Губернатор поздравил с назначением нового главного санитарного врача Севастополя, пожелав успехов в работе на новой должности.

Анна Николаевна теперь в нашей команде. К сожалению, пока ковид нас не отпускает, работы действительно много. Будем сотрудничать и по всем другим направлениям. Взаимодействие у нас по самому широкому фронту организовано, — цитирует губернатора пресс-служба.   

Главный государственный санитарный врач по Республике Крым и г. Севастополю Наталья Пеньковская представила нового руководителя управления.

Сегодня я хочу вам представить руководителя нашего территориального отдела — Мелюх Анну Николаевну. Анна Николаевна имеет профильное образование, она более 10 лет в структуре Госсанэпидемслужбы и с 2014 года возглавляла территориальное подразделение по Керчи и Ленинскому району, — отметила специалист.

Губернатор Михаил Развожаев от лица Правительства поблагодарил за сотрудничество и плодотворную работу Романа Проскурнина, который ранее возглавлял управление, и вручил Благодарность Губернатора города Севастополя.

Напомним, что предыдущий руководитель управления Роман Проскурунин возглавил Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе».

В Севастополе - новый главный санитарный врач

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