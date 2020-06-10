В Севастополе — новый руководитель налоговой службы: Алексей Могила

Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Александр Егоричев в присутствии руководителей структурных подразделений представил коллективу Управления Федеральной налоговой службы по г. Севастополю нового руководителя. В соответствии с приказом Минфина России им назначен Алексей Могила, ранее занимавший должность заместителя руководителя УФНС России по г. Севастополю.

Александр Егоричев выразил уверенность, что на новой должности Алексей Могила проявит свои лучшие компетенции, сумеет мобилизовать коллектив на решение задач, поставленных Федеральной налоговой службой, и выполнит их на отлично. Он подчеркнул, что в сегодняшних реалиях в деятельности службы особенно необходимо придерживаться политики, направленной навстречу бизнесу, и безусловно, создать все условия для комфортной работы коллектива. В ответном слове Алексей Могила подчеркнул: «Уверен — нацеленность на результат, профессиональное отношение к делу и личная эффективность каждого позволит нам и дальше демонстрировать высокие показатели в работе, обеспечивать наполнение бюджетов всех уровней, способствовать развитию предпринимательской активности в регионе, — отмечают в пресс-службе ведомства.

СПРАВКА: А.Н. Могила родился в 1975 году в Якутии. В его активе три высших образования:

в 1997 году он закончил Иркутскую государственную экономическую академию по специальности «экономика и управление в строительстве»,

в 2007 году — Сибирский институт права, экономики и управления по специальности «юриспруденция»,

в 2015 году получил специальность «государственный аудит» в Байкальском государственном университете экономики и права.

Работает в системе налоговых органов с 1997 года. Отмечен многочисленными ведомственными наградами Федеральной налоговой службы и иных государственных органов, в том числе Знаком отличия «Почетный работник ФНС России», почетное звание «Заслуженный экономист города Севастополя».