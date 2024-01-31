В Севастополе – новый городской прокурор. Указ Президента

Назначен новый прокурор Севастополя. Это Андрей Шевцов. Соответствующий указ подписал Президент РФ. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Ранее занимавший должность прокурора Севастополя Максим Жук этим же указом назначен главой надзорного ведомства в Тверской области.

Назначить на пятилетний срок: Жука Максима Сергеевича — прокурором Тверской области, освободив его от занимаемой должности; Шевцова Андрея Юрьевича — прокурором Севастополя, освободив его от занимаемой должности, — говорится в тексте указа.

Документ вступил в силу со дня его подписания.

Максим Жук занимал должность прокурора Севастополя с 2022 года. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, имеет нагрудный знак «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», медаль «290 лет прокуратуре России» и медаль «300 лет прокуратуре России».

Андрей Шевцов на службе в органах прокуратуры с 1997 года. Он начинал с должности помощника прокурора одного из районов Самары. С этим же регионом связан его карьерный рост. В 2011 году Андрея Шевцова назначили прокурором Самары, в июле 2017 года он стал заместителем прокурора Самарской области. В конце 2020 года Шевцов был назначен первым заместителем прокурора Амурской области. Последняя должность (с февраля 2022 года) – руководитель Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.