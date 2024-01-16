В Севастополе новый порядок предоставления госсоцпомощи

С начала 2024 года в Севастополе изменился подход к определению малоимущей семьи, расчёту дохода семьи, а также появилась возможность подачи заявления через Госуслуги.

В состав семьи в целях расчёта среднедушевого дохода семьи включаются заявитель, супруг (супруга), несовершеннолетние и дети, находящиеся под его опекой (попечительством), дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в общеобразовательной, профессиональной организации или организации высшего образования по очной форме обучения, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника управления соцобеспечения департамента труда и соцзащиты Евгению Пытько.

Расчётный период для исчисления среднедушевого дохода семьи смещён на один месяц до месяца подачи заявления (учитываются доходы за три месяца, предшествующие одному месяцу перед месяцем подачи заявления). Это означает, что специалисты смогут получать данные о доходах заявителя и его семьи без необходимости предоставления бумажных документов, что упростит процедуру получения помощи. Почти все необходимые сведения будут запрашиваться специалистами автоматически.

Кроме того, при определении права на пособие уточнён имущественный критерий в части норм площади жилья – с 18 кв. м увеличивается до 24 кв. м, а также площади земельного участка – с 0,6 га до 1 га в сельской зоне.

Благодаря изменениям появилась возможность перерасчёта доплаты на каждого несовершеннолетнего ребёнка в малоимущих многодетных семьях, а также заблаговременной подачи заявления.

Напомним, в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» в Севастополе предоставляется региональный материнский капитал. Размер выплаты ежегодно индексируется. В 2023 году он составил 128 066 рублей, с 1 февраля 2024 составит 134 726 рублей.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя