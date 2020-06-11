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В Севастополе обезвредили 50 килограммовую авиабомбу

В Севастополе обезвредили 50 килограммовую авиабомбу

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:11 11.06.2020

11 июня в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России в Севастополе поступило сообщение — по проспекту Победы при проведении земельных работ обнаружен предмет, предположительно являющийся взрывоопасным.

На место были незамедлительно направлены сотрудники Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю. По прибытии подразделений к месту было установлено, что на открытой природной территории находится авиабомба SC-50 времен Великой Отечественной Войны. Состояние и тип взрыватели смогли позволить транспортировать данную авиабомбу к месту временного хранения для последующей ликвидации, — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

В Севастополе обезвредили 50 килограммовую авиабомбу В Севастополе обезвредили 50 килограммовую авиабомбу

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

В Севастополе обезвредили 50 килограммовую авиабомбу

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