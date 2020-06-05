В Севастополе объявлен конкурс на торги по размещению НТО. В электронном формате

В Севастополе с января текущего года все размещения новых нестационарных торговых объектов идут путем проведения торгов в электронной форме на Федеральной электронной площадке. Для принятия участия в торгах, заявителям необходимо иметь электронную цифровую подпись. Заявки для участия будут приниматься в течение месяца, до 6 июля включительно. Сами торги пройдут 24 июля 2020 года.

Это торги на право заключения договоров на пять лет – до конца 2024 года. Все локации этих НТО представлены на сайте Правительства в открытом доступе и на сайте федеральной электронной площадки. На сегодняшний день это 26 лотов. В дальнейшем количество лотов будет увеличиваться. К сведению предпринимателей, электронную цифровую подпись можно получить в любом удостоверяющем центре. Это несложная процедура. Она также пригодится для участия в последующих торгах, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника Главного управления потребительского рынка Вадима Кирпичникова.

Места для размещения новых НТО были одобрены комиссией, и утверждены Постановлением Правительства Севастополя.

Эти места мы впервые выставляем на аукционы. Впредь, все аукционы будут проходить только в электронной форме, для полного исключения коррупционных схем, – говорит чиновник.

Для включения летних площадок, примыкающих к ресторанам, ранее не входящих в схему НТО, предпринимателям необходимо обратиться в Главное управление потребительского рынка, где Договор с предпринимателем будет заключен напрямую, без аукционов и торгов.

Всего на сегодня у нас заключено порядка 900 договоров. Только на городских пляжах у нас зарегистрировано порядка 300 НТО, которые сезонный тип имеют. А после заключения новых договоров с операторами пляжей, общее количество мест, включая пляжную зону, составит порядка 1400 мест, – сообщил Вадим Кирпичников.

Напомним, во 2-м квартале текущего года Правительство Севастополя учредило 50% снижение платы для предпринимателей за размещение НТО, и также приняло решение о 100%-м снижении(обнулении) платы за летние площадки прилегающие к ресторанам до 1 августа. Предприниматели, которые только сейчас заключают договора на летние площадки при ресторанах, также полностью освобождены от оплаты до 1 августа 2020 года.