В Севастополе объявлен открытый конкурс — директорам школ ищут советников по воспитанию

Севастополь вошел в число десяти регионов, участвующих в региональном проекте «Патриотическое воспитание» национального проекта «Образование». Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал Губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Минпросвещения и РДШ до 15 марта проводит открытый конкурс по отбору кандидатов на должность советника директора школы по воспитанию – «Навигаторы детства».

Это будет отдельная ставка – советники директора школы по воспитательной работе. Подобная практика была в советское время, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

Участники проекта пройдут дистанционное обучение, очные сессии на базе МДЦ «Артек». Каждый советник директора получит доплату в размере 15 тысяч рублей.

Напомним, с 1 сентября прошлого года классные руководители получают федеральную доплату в размере 5 тыс. рублей. Сохранена и региональная доплата в размере 2,5 тыс. рублей.