В Севастополе обнаружили бомбу массой 250 кг. Уничтожили на месте

Сотрудники МЧС России по городу Севастополю провели очередную операцию по уничтожению взрывоопасного предмета времён Великой Отечественной войны. Ликвидировали немецкую авиабомбу SD-250 массой 250 килограммов. Её обнаружили в районе бухты Казачья.

Боеприпас использовался для поражения населённых пунктов, производственных мощностей, объектов инфраструктуры, защитных сооружений, бронетехники и живой силы противника. Особенность конкретно этой находки в том, что она является трофейной: захватив бомбу немцев, наши войска оснастили её советским взрывателем и, в буквальном смысле, атаковали врага его же оружием. В связи с необычной конструкцией боеприпаса его транспортировка была слишком рискованной. Уничтожить грозный артефакт решили на месте обнаружения. Пиротехники чрезвычайного ведомства углубили его в землю, создали насыпь. Для защиты ближайших объектов проложили специальные рвы, рассчитанные на перенаправление энергии взрыва. Операцию провели профессионально и аккуратно: ущерба населению и инфраструктуре не нанесено, — озвучили детали операции в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.