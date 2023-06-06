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В Севастополе обнаружили склад с крупной партией контрафактного сидра

В Севастополе обнаружили склад с крупной партией контрафактного сидра

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:09 06.06.2023

Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по г. Севастополю совместно со специалистами регионального Роспотребнадзора и Росалкогольрегулирования выявлен склад контрафактного пивного напитка — сидра.

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в арендованном складском помещении на одной из улиц города правоохранители обнаружили 103 тридцатилитровых кега со слабоалкогольным спиртным сомнительного происхождения, не маркированного в соответствии с действующим законодательством. Представители фирмы-дистрибьютора, арендующей хранилище для товара, не смогли предоставить полицейским документы, подтверждающие легальность оборота спиртосодержащей продукции. Изъятая партия сидра будет направлена на физико-химическое исследование, которое определит, представляет ли напиток опасность для жизни и здоровья потребителей, — отмечают в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю. 

Принятыми мерами прекращена продажа контрафактного товара, сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на его изъятие из торговых объектов города. Кроме того, на складе стражами правопорядка выявлена партия пива, которая не была учтена в Единой государственной информационной системе. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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