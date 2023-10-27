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В Севастополе обнаружили виртуальную «резиновую» квартиру с прописанными 78 иностранцами

В Севастополе обнаружили виртуальную «резиновую» квартиру с прописанными 78 иностранцами

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 14:08 27.10.2023

В Севастополе местная жительница привлечена к уголовной ответственности за фиктивную постановку на учет по месту пребывания в Российской Федерации 78 иностранных граждан.

Согласившись с мнением государственного обвинителя прокуратуры Нахимовского района г. Севастополя, суд вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).

По версии следствия, с июля 2021 года по февраль 2023 года женщина за денежное вознаграждение фиктивно поставила на учет в пяти принадлежащих ей квартирах 78 граждан Азербайджана, Армении, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Она подавала уведомления о прибытии к ней иностранцев, хотя в действительности предоставлять им жилище для проживания не собиралась. Таким образом, она лишила уполномоченные органы возможности осуществлять контроль в сфере миграции, — сообщили подробности в севастопольской прокуратуре.

Мировой судья судебного участка № 19 Нахимовского судебного района г. Севастополя, с учетом мнения государственного обвинителя и пожилого возраста виновной, назначил наказание в виде штрафа в размере 80 тыс. рублей.

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