В Севастополе обновили дороги, ведущие к туристическим объектам

В Севастополе благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» за шесть лет проделана значительная работа по приведению в нормативное состояние дорожных объектов, ведущих к туристическим местам. Обновлены маршруты, ведущие к зонам отдыха, достопримечательностям и историко-мемориальным памятникам.

Отремонтирован участок дороги Севастополь – порт Камышовая бухта – бухта Казачья, неподалеку находится музейный историко-мемориальный комплекс 35-й батареи. Также был обновлен участок дороги переулка Западный, ведущий к пляжу Любимовка.

Вблизи сквера 3-го Бастиона восстановлены дороги Даши Севастопольской, Орловская и Брянская. Ремонт затронул и улицу Матроса Кошки вокруг мемориального комплекса Малахов курган.

Проведен ремонт дороги на улице Высоцкого в селе Орлиное, которая направляется к туристическому озеру с клубом рыболовов и охотников. Также отремонтирована дорога на улице Баздыревой в селе Тыловом, находящейся рядом с озером и горой Кутур-Кая. В селе Родном на улице Садовой располагается интересный объект — пещера-грот Коба-Чаир. Обновлена часть автодороги Андреевка-Солнечное, ведущей к мысу Лукулл и Тюбек. Успешно отремонтирована дорога, обеспечивающая подъезд к месту отдыха парк «Максимова дача».

Дороги на улицах Камышловская и Орта-Мале ведут к региональному памятнику природы — «Фисташкам у села Камышлы», где растут два дерева фисташки туполистной, возрастом 370 и 480 лет. На западной окраине села находился пулеметный ДЗОТ № 11. Работы по ремонту автодороги на улице Буденного от улицы Котовского до Буденного 1А также выполняются, и эта дорога ведёт к Панораме Обороны Севастополя 1854-1855 годов.

На улицах Севастополя продолжаются работы по ремонту дорог. В 2025 году продолжается реализация региональных проектов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», который вошел в новый нацпроект «Инфраструктура для жизни», запланированный до 2030 года.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя