В Севастополе обновлена схема размещения НТО

94 НТО исключили из схемы размещения – выявили нарушения действующим нормам законодательства. Соответствующее решение принято в ходе заседания правительства. В эту же схему добавлено 40 мест НТО, в том числе, например, в Любимовке на улице Фёдоровской для размещения хлебного киоска — об этом просили губернатора местные жители во время недавней встречи.