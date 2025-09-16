В Севастополе обновлена схема размещения НТО

94 НТО исключили из схемы размещения – выявили нарушения действующим нормам законодательства. Соответствующее решение принято в ходе заседания правительства. В эту же схему добавлено 40 мест НТО, в том числе, например, в Любимовке на улице Фёдоровской для размещения хлебного киоска — об этом просили губернатора местные жители во время недавней встречи.
Напомним, за 8 месяцев на территории города демонтирован и перемещен 681 незаконно установленный торговый развал, а также составлено почти 400 протоколов по статье 11.1 Закона города Севастополя № 130-ЗС «Об административных правонарушениях».
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
