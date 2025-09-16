Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе обновлена схема размещения НТО
Новости Республики
В Севастополе обновлена схема размещения НТО
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе обновлена схема размещения НТО

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:47 16.09.2025

94 НТО исключили из схемы размещения – выявили нарушения действующим нормам законодательства. Соответствующее решение принято в ходе заседания правительства. В эту же схему добавлено 40 мест НТО, в том числе, например, в Любимовке на улице Фёдоровской для размещения хлебного киоска — об этом просили губернатора местные жители во время недавней встречи.

Узнайте больше:  В Севастополе планируют отремонтировать больше дорог

Напомним, за 8 месяцев на территории города демонтирован и перемещен 681 незаконно установленный торговый развал, а также составлено почти 400 протоколов по статье 11.1 Закона города Севастополя № 130-ЗС «Об административных правонарушениях».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x