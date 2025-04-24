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В Севастополе обновляют дорожную разметку. По ночам
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе обновляют дорожную разметку. По ночам

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:29 24.04.2025

Специалисты ГБУ «Севастопольский Автодор» обновляют разметку в ночное время, чтобы не мешать проезду машин и общественного транспорта в часы пик. Дорожную разметку обновляют каждую весну. Так как после зимней обработки дорог противогололедными материалами, она повреждается – особенно в местах с повышенной интенсивностью движения транспорта.

Разметку необходимо обновлять в первую очередь для безопасности дорожного движения. По поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева мы приступили к этой работе с середины марта. Всего нам нужно обновить порядка 900 км дорожной разметки и 800 пешеходных переходов, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Романа Булавкина.

Уже обновлено 174 км, и более 150 пешеходных переходов.

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Губернатор поставил задачу до 1 июня обновить дорожную разметку должны на всей улично-дорожной сети города. В это время года Севавтодор выполняет работы с применением эмали, чтобы разметка была видна в том числе и в ночное время, отображаясь от фар машин.

Разметку обновляют два раза в год, в августе ее будут наносить термопластиком – это более стойкий материал.

В первую очередь работы провели на периферии, теперь обновляют дорожную разметку в центральной части Севастополя.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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