В Севастополе обновляют клумбы
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:32 29.04.2026

В преддверии майских праздников специалисты «Парков и скверов» приступили к высадке летних растений взамен отцветших весенних. Клумбы Севастополя украсят: агератумы, бархатцы, бегонии, гацании, георгины, петунии, ипомеи и другие цветы. Летники традиционно подобраны неприхотливые, с длительным периодом цветения.

Особое внимание уделено Приморскому бульвару — здесь высадят в общей сложности около 50 тысяч саженцев в рамках концепции «морского дизайна». На фоне белых и голубых волн, выполненных из растений, будут красоваться яркие акценты.

В этом году выбрана морская тематика в оформлении больших партерных клумб между дворцом детства и юности и театром. В клумбах будут плавные линии в виде волны, а у памятных мест, например, у Вечного огня, расцветет «пламенная» сальвия, — рассказала заместитель начальника цеха благоустройства «Парков и скверов» Юлия Емельяненко.

За цветочным оформлением города стоит кропотливая работа. Работа на клумбах после высадки не заканчивается — за ними постоянно ухаживают. Специалисты рыхлят почву, удаляют сорняки, поливают растения и обрезают отцветшие бутоны, где это необходимо. Такой системный подход позволяет сохранять цветники и радовать жителей и гостей города яркими, ухоженными композициями до конца сезона.

Всего к лету по городу планируется высадить около 252 тысяч летних растений.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

