в Севастополе обновляют школы и детсады

На аппаратном совещании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева озвучены промежуточные результаты реализации регионального проекта: «Все лучшее детям», входящего в состав национального проекта «Молодежь и дети». В этом году продолжается масштабная модернизация школьной инфраструктуры в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

В 2025 году в городе запланирован капитальный ремонт в 9 общеобразовательных учреждениях на 12 объектах, включая как двухлетние, так и однолетние проекты. Общий объем финансирования составляет почти миллиард рублей, из них более 870 млн рублей выделено из федерального бюджета. Дополнительно средства направляются из бюджета Севастополя. Это позволяет не только выполнить работы по восстановлению технического состояния зданий, но и улучшить их эстетические характеристики, а в ряде случаев — сохранить исторический облик.

Полностью завершены работы по капитальному ремонту в четырех образовательных организациях, начатых в 2024 году. В школе № 13 был завершен ремонт основного здания, что позволило провести выпускной в уже отремонтированном здании. В настоящее время завершаются работы в школах № 9, где особое внимание при выполнении работ было уделено сохранению исторического облика: установлены окна с оригинальным рисунком стеклопакетов, проведено благоустройство территорий. Также завершаются работы в школах № 10 и № 41. Готовность объектов составляет от 98 до 99%. Все они будут готовы к началу нового учебного года.

Обновленные учебные заведения полностью соответствуют современным требованиям антитеррористической защищённости и оснащены всем необходимым для образовательного процесса — учебным оборудованием, мебелью, спортивным инвентарем и наглядными пособиями.

В 2025 году начаты работы по капитальному ремонту в еще пяти образовательных учреждениях. Работы ведутся в соответствии с графиком. На сегодняшний день строительная готовность составляет от 10 до 32%. Речь идет о ремонте объектов в школах №14, № 34, № 38, №43 и в образовательном центре имени В.Д. Ревякина. В перечень работ входят ремонт кровель, инженерных коммуникаций, санузлов, спортзалов, пищеблоков, слаботочных систем и других элементов инфраструктуры. Окончание всех работ намечено на ноябрь 2025 года.

В рамках модернизации системы образования в Севастополе введено еще одно направление — капитальный ремонт дошкольных учреждений. В 2025 году такие работы выполняются в двух детских садах — № 13 и № 27. Идет полный ремонт помещений, замена инженерных сетей, благоустройство территорий. Более половины объема работ уже выполнено. В этих учреждениях предусмотрено дополнительное финансирование из городского бюджета на обустройство прилегающих зон.

Завершение всех работ по детским садам запланировано к 1 сентября 2025 года, что позволит обеспечить комфортные условия для дошкольников и педагогов.

Кроме текущих задач, планируется расширение работ по модернизации образовательных учреждений и в следующем году. Благодаря последовательной работе органов исполнительной власти и контролю за реализацией национальных проектов, в Севастополе создаются современные условия для качественного образования и всестороннего развития детей.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя