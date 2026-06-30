В Севастополе обновят парк скорой помощи

На заседании Правительства Севастополя внесены изменения в государственную программу «Развитие здравоохранения в Севастополе». Они позволят направить дополнительные средства на обновление парка скорой помощи, закупку оборудования, развитие цифровых сервисов в медицине и поддержку службы охраны материнства и детства.

Об изменениях доложил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

Один из ключевых блоков касается обновления автомобилей скорой медицинской помощи. На эти цели предусмотрено 99,9 млн рублей. Планируется приобрести 10 машин: восемь автомобилей класса «В» и два автомобиля класса «С», оснащенных медицинским оборудованием для оказания скорой и специализированной медицинской помощи.

Мы доводим средства на закупку автомобилей скорой медицинской помощи. Планируется приобрести 10 автомобилей: восемь машин класса “В” и две специализированные машины класса “С”, — сообщил Виталий Денисов.

Еще одно направление — поддержка учреждений, оказывающих помощь матерям и детям. В грудничковом корпусе отделения патологии новорожденных и недоношенных детей городской больницы № 5 — Центра охраны здоровья матери и ребенка окна оклеят бронирующей пленкой. На эти работы предусмотрено 1,8 млн рублей.

Также 14,7 млн рублей направят на благоустройство территории возле корпуса отделения патологии новорожденных и недоношенных детей на проспекте Генерала Острякова, 211-А. Средства предусмотрены на организацию парковочной зоны и асфальтирование территории.

По поручению губернатора Михаила Развожаева в программу также включены средства на стимулирующие выплаты специалистам, которые помогают женщинам принять решение о сохранении беременности. На эти цели предусмотрено 6 млн рублей.

По поручению губернатора мы предусматриваем средства на меры стимулирующего характера для медицинских работников, направленные на снижение числа искусственных прерываний беременности по желанию женщины. В случае принятия женщиной решения о сохранении беременности выплата врачу — акушеру-гинекологу составит 20 тысяч рублей, медицинскому психологу — 10 тысяч рублей. Сейчас разрабатывается порядок распределения этих средств, в ближайшее время он будет вынесен на рассмотрение правительства, — отметил Виталий Денисов.

Кроме того, 145,2 млн рублей федеральных средств предусмотрено на совершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой и скорой специализированной помощи, а также медицинской эвакуации.

Средства направят Городской больнице № 9 для оказания медицинской помощи участникам СВО.

Еще 99,8 млн рублей федерального финансирования предусмотрено на информатизацию здравоохранения. Средства направят на модернизацию региональных медицинских информационных систем, включая электронную медицинскую карту, сервисы онлайн-справок через единый портал госуслуг и региональный акушерский мониторинг.

Также 8,5 млн рублей направят на закупку рентгеновского аппарата для Севастопольского городского бюро судебно-медицинской экспертизы, а 2,8 млн рублей — на строительный контроль при строительстве новой поликлиники городской больницы № 1 имени Н.И. Пирогова на 400 посещений в смену. Кроме того, программа приведена в соответствие с бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Общее увеличение финансирования государственной программы здравоохранения в 2026 году составит 1,46 млрд рублей. Средства будут направлены на развитие медицинской инфраструктуры, обновление оборудования, цифровизацию и повышение доступности медицинской помощи для жителей Севастополя.

источник: Правительство Севастополя

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