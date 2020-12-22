В Севастополе обрабатывают основные региональные трассы противогололедными материалами

В Правительстве Севастополя отмечают: в работах по зимнему содержанию было задействовано пять единиц спецтехники. В целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения обработаны зоны торможения на пешеходных переходах, маршруты следования общественного транспорта и школьных автобусов, участки опасных поворотов, спуски и подъемы.

Наибольший объем работ проведён на региональных дорогах в районе села Верхнесадовое, на дорогах в Байдарской долине, а/д Севастополь-Инкерман, а/д Ялта-Севастополь, а/д Гончарное-Ялта, а/д село Родное – Терновка, Камышовом шоссе. Израсходовано почти 40 тонн песчано-соляной смеси. В настоящее время продолжается патрулирование основных автодорог Севастополя. На линии находится четыре единицы спецтехники для распределения противогололедных материалов, число которых может быть увеличено при ухудшении погодных условий, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сегодня, 22 декабря, в Севастополе температура воздуха ночью до -2°С, без существенных осадков. Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .

Во избежание аварийных ситуаций ГБУ «Севастопольский Автодор» призывает автовладельцев не пользоваться транспортными средствами на летней резине. При управлении автомобилем будьте предельно внимательными и аккуратными, соблюдайте скоростной режим и дистанцию, избегайте обгонов и перестроений.

Пешеходам также следует быть осторожными: переходить дорогу только по пешеходным переходам, в тёмное время носить светоотражатели.

Напоминаем, в круглосуточном режиме работает диспетчерская служба Севавтодора по телефону +7 978 998 59 83, куда жители могут обратиться при обнаружении гололеда.