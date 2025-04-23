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В Севастополе обрабатывают зелёные зоны от клещей
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе обрабатывают зелёные зоны от клещей

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:13 23.04.2025

Парки и скверы в Севастополе обрабатывают в ночное время.  Подрядная организация, говорят специалисты, использует безопасные составы, безвредные для людей, животных и растений.  Сейчас идёт обработка парка Победы.

В работе мы используем специальные средства, прошедшие государственную регистрацию, которые рекомендованы к борьбе с иксодовыми клещами, их называют также таежными или лесными клещами. Препарат действует пагубно как на взрослых особей, так и на личинки. Начинаем мы с самых больших территорий. На этой неделе помимо парка Победы и его набережной у нас в заявке обработка парка в Учкуевке. Дальше так же будем работать по поступающим заявкам от «Парков и скверов», — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора подрядной организации Артёма Симкина.

В Севастополе обрабатывают зелёные зоны от клещей

Зеленые территории Севастополя обработают от клещей несколько раз за сезон.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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