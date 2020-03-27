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В Севастополе образовательные учреждения переведены на дистанционный режим обучения
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе образовательные учреждения переведены на дистанционный режим обучения

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:58 27.03.2020

Все образовательные учреждения Севастополя переведены на дистанционный режим обучения в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции.  В детских садах №12, 19 и 37 созданы группы круглосуточного пребывания детей.

Ежедневно в Департамент образования и науки города Севастополя поступает много вопросов от горожан относительно работы образовательных учреждений города в период установленного режима. В связи с этим хочу дать некоторые разъяснения. Школьники у нас находились на каникулах и с понедельника 30 марта у них продолжаются выходные дни. Акцентирую внимание родителей и педагогов, что в эти дни домашнее задание дети не получают. Дистанционное обучение будет организовано с 6 апреля. Относительно дошкольного образования, вчера мы получил рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации, и создаем группы круглосуточного пребывания детей в садах №12, 19 и 37. Многие родители не знают, как организовать работу со своими детьми в течение семи выходных дней, поэтому были приняты такие меры. Группы будут работать с понедельника, и если будет острая необходимость отдать детей, они будут переведены в эти группы. Для этого родителям необходимо обратиться в Департамент образования или к заведующей детским садом, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента образования и науки Елену Богомолову.

Кроме того, директор Департамента отметила, что во всех учреждениях образования разработана возможность дистанционного обучения детей.

У каждого учреждения издан нормативно-правовой акт, где прописано, на каких площадках и в каком режиме они работают. У нас несколько платформ для работы с дистанционным обучением. На сайте каждого учреждения будет ссылка «Дистанционное обучение», где будут расположены инструкции с подробным описанием для родителей и детей, как этой возможностью пользоваться. Где размещены лекции, сайты и ссылки для изучения материала, – отмечает Елена Богомолова.

В Севастополе образовательные учреждения переведены на дистанционный режим обучения

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