В Севастополе образовательные учреждения переведены на дистанционный режим обучения

Все образовательные учреждения Севастополя переведены на дистанционный режим обучения в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. В детских садах №12, 19 и 37 созданы группы круглосуточного пребывания детей.

Ежедневно в Департамент образования и науки города Севастополя поступает много вопросов от горожан относительно работы образовательных учреждений города в период установленного режима. В связи с этим хочу дать некоторые разъяснения. Школьники у нас находились на каникулах и с понедельника 30 марта у них продолжаются выходные дни. Акцентирую внимание родителей и педагогов, что в эти дни домашнее задание дети не получают. Дистанционное обучение будет организовано с 6 апреля. Относительно дошкольного образования, вчера мы получил рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации, и создаем группы круглосуточного пребывания детей в садах №12, 19 и 37. Многие родители не знают, как организовать работу со своими детьми в течение семи выходных дней, поэтому были приняты такие меры. Группы будут работать с понедельника, и если будет острая необходимость отдать детей, они будут переведены в эти группы. Для этого родителям необходимо обратиться в Департамент образования или к заведующей детским садом, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента образования и науки Елену Богомолову.