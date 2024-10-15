В Севастополе — образовательный добровольческий фестиваль «ДоброГрад»

В течение четырех дней в Севастополе проходит образовательный добровольческий фестиваль «ДоброГрад». Сто участников, среди которых представители молодежи Севастополя и Запорожской области, погрузятся в основы добровольческой деятельности, улучшат свои навыки и вместе сформируют масштабное добровольческое мероприятие.

В рамках образовательной программы участники работают с представителями арт-кластера «Таврида», тренингового центра «СКИЛЛ» в Севастополе, региональными и федеральными экспертами в формате интерактивных лекций и сессий по темам: разрешение конфликтов на мероприятиях, работа с возражениями, сплочение участников.

Уверен, что данный фестиваль станет важной вехой в развитии наших участников и даст возможность обмена опытом и знаниями. Желаю всем успешной работы и вдохновения, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Игоря Михеева.

Второй день фестиваля начался с «полезной» программы, в рамках которой участники поделились на четыре группы: первая группа посетила дом престарелых, чтобы пообщаться с представителями старшего поколения, вторая отправилась на субботник и облагородила территорию Древнегреческой усадьбы, третья плела маскировочные сети в Молодежном центре. Для участников из Запорожской области прошла экскурсия по музейному комплексу «35 береговая батарея».

Для меня знать свою историю очень важно, чтобы не забывать о подвигах предков. Большим удивлением стало найти четверых своих родственников, которые участвовали в обороне Севастополя. Также я думаю, что просто полезно знать историю, чтобы передавать эту информацию своим детям, – отмечает участница из Запорожской области София.

После «полезной» программы участники вместе с тренером «СКИЛЛ» провели модерационную сессию и проработали предложения на 2025 год по проекту «Мы вместе» и 80-летию Победы, а также встретились с Викторией Тупчаненко — руководителем Комитета семей воинов Отечества в Севастополе, женой военнослужащего и Виктором Сипягиным — участником специальной военной операции в рамках Всероссийского проекта «Диалоги с Героями».

В рамках программы третьего дня участники встретятся с начальником отдела грантовой поддержки Движения Первых Мариной Романюк и начальником отдела грантовой поддержки Федерального агентства по делам молодежи Вероникой Аксютиной на панельной дискуссии о грантовых возможностях, а также разберут практические форматы по направлениям добровольческой деятельности.

Добровольческий фестиваль «ДоброГрад» проводится впервые с 14 по 18 октября благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел» с целью вовлечения молодежи в добровольческую деятельность в рамках регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя