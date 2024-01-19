В Севастополе обрушилась стенка на Красном спуске

Департамент транспорта Севастополя предупредил, что из-за происшествия возможны затруднения движения и сбои в расписании маршрутов, обеспечивающих транспортную доступность Корабельной стороны.

Пассажиров и автомобилистов просят учитывать данную информацию.

источник: «Севастопольская газета»