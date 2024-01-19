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В Севастополе обрушилась стенка на Красном спуске
фото: пресс-служба Департамента транспорта Севастополя

В Севастополе обрушилась стенка на Красном спуске

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:22 19.01.2024

Обвал фрагмента подпорной стены на Красном спуске, сообщает «Севастопольская газета», произошел 18 января в 16.50. В зоне обрушения оказался троллейбус, который получил незначительные повреждения кузова.

К месту происшествия сразу же был направлен наряд дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Севастополю для регулирования движения. Пострадавших в результате инцидента нет.

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Департамент транспорта Севастополя предупредил, что из-за происшествия возможны затруднения движения и сбои в расписании маршрутов, обеспечивающих транспортную доступность Корабельной стороны.

Пассажиров и автомобилистов просят учитывать данную информацию.

источник: «Севастопольская газета»

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