В Севастополе обрушилась стенка на Красном спуске

Обвал фрагмента подпорной стены на Красном спуске, сообщает «Севастопольская газета», произошел 18 января в 16.50. В зоне обрушения оказался троллейбус, который получил незначительные повреждения кузова.
К месту происшествия сразу же был направлен наряд дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Севастополю для регулирования движения. Пострадавших в результате инцидента нет.
Департамент транспорта Севастополя предупредил, что из-за происшествия возможны затруднения движения и сбои в расписании маршрутов, обеспечивающих транспортную доступность Корабельной стороны.
Пассажиров и автомобилистов просят учитывать данную информацию.
источник: «Севастопольская газета»
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С тегами: ЧП в Севастополе