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В Севастополе - общественные слушания по благоустройству территорий
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе — общественные слушания по благоустройству территорий

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:20 25.03.2022

В Севастополе прошли первые встречи с жителями города по вопросам благоустройства общественных пространств. В перечень для обсуждения вошли зеленые зоны в Ленинском, Гагаринском, Балаклавском, Нахимовском, Терновском, Верхнесадовском, Орлиновском, Андреевском и Качинском муниципалитетах, а также в Инкермане.

Мы сегодня рассматриваем два объекта-участника конкурса «Формирование комфортной городской среды». Один из адресов – село Терновка, предполагаем обустроить площадку, парковку и места для отдыха. В селе Родном хотели бы обустроить детскую площадку, она там необходима. Участие в конкурсе дает возможность благоустроить участки в наших селах, будем эту возможность использовать, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя депутата Совета Терновского муниципального образования Валентину Булгакову.  

Кроме сел Родное и Терновка, встречи с жителями уже состоялись в Ленинском, Гагаринском, Нахимовском районе. Севастопольцы активно принимают участие в обсуждениях, предлагают варианты благоустройства: организацию парковых зон, ремонт лестниц вблизи домов, установку детских площадок, обустройство мест для выгула собак. В ходе беседы о необходимых работах в зеленой зоне в районе дома №5 по улице Генерала Крейзера жители отметили перспективность благоустройства смотровой площадки, с которой открывается красивый вид на город и море.

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Всего в период с 15 марта по 15 апреля на встречах с жителями планируется обсудить варианты благоустройства 34 общественных пространств в десяти муниципальных образованиях Севастополя.

После, с 15 апреля по 31 мая, жители города смогут выбрать из 34 территорий те, которые будут благоустроены в 2023 году. Голосование будет проходить на сайте Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, благоустройство общественных пространств проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В 2022 году работы будут выполнены в четырех скверах: на улице Новикова, 30, между домами №32 и №40 по проспекту Октябрьской Революции, в районе дома №106 по проспекту Генерала Острякова, а также на улице Федоровской в поселке Любимовка.


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