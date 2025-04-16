В Севастополе общественный транспорт будет работать в Пасхальную ночь. Как?

В Пасхальную ночь в Севастополе будут работать 11 маршрутов общественного транспорта. Город готовится встретить праздник Светлого Христова Воскресения. В севастопольских храмах в ночь с 19 на 20 апреля пройдут праздничные богослужения. Для удобства севастопольцев всю ночь будет работать общественный транспорт:

троллейбусы № 7, 9, 10 и 12;

автобусы № 3, 9, 22, 62, 73, 74 и 103.

Расписание движения будет опубликовано позже.

Для удобного подъезда к Владимирскому собору в Херсонесе и музейно-храмовому комплексу «Новый Херсонес» от площади 50-летия СССР будет курсировать бесплатный автобус. Он будет отправляться по мере заполнения, но не чаще, чем раз в полчаса.

Вместе с этим, будут введены временные ограничения движения:

19 апреля с 19:00 до окончания Пасхальных мероприятий вводится временное ограничение остановки и стоянки всех транспортных средств по правой стороне дороги от дома № 6 до дома № 8 по улице Суворова (подъезд к Свято-Владимирскому собору — усыпальнице адмиралов);

19 апреля с 20:30 до окончания пасхальных мероприятий от дома № 6 по улице Ерошенко до пересечения с улицами Дмитрия Ульянова и Древняя ограничат движение всего транспорта, кроме общественного и экстренных служб.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя