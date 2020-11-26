В Севастополе общественные обсуждения градостроительных проектов при COVID-19 будут проходить онлайн

Об этом объявлено на заседании Комиссии по принятию решений о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в области градостроительной деятельности в Севастополе. В ходе заседания было рассмотрено 26 вопросов, которые касались планировки и межевания территорий, а также изменения вида разрешенного использования земельных участков.

Все эти проекты будут проходить общественные обсуждения, но из-за COVID-19 — в онлайн-формате. На сайте Департамента архитектуры создан специальный информационный ресурс, где будут размещены все информационные материалы, которые необходимы для проведения общественных обсуждений. По поручению Губернатора Севастополя для людей, которые не пользуются Интернетом, в муниципалитетах будут организованы специальные экспозиции. Там будут находиться сотрудники, которые помогут гражданам сформировать предложения на сайте, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента архитектуры и градостроительства Максима Жукалова.

В ходе заседания комиссия рассмотрела проект планировки территории по ул. Гавена с целью изъятия земельного участка, на котором с украинских времен пытаются незаконно построить многоквартирный жилой дом.

Землю будем изымать. Дом там строиться не будет . В связи с незаконным привлечением дольщиков возбуждено уголовное дело, — заявил Максим Жукалов.

Участники заседания также обсудили проект планировки территории в районе ул. Борисова, пр. Героев Сталинграда, ул. Астана Кесаева.

Проект был разработан с целью недопущения строительства на улице Борисова (адрес земельного участка — проспект Столетовский, 4) многоквартирного жилого дома в границах аллеи. Также предусмотрено изъятие земельного участка, на котором планировалось построить магазин по проспекту Героев Сталинграда, — отмечает Максим Жукалов.

Комиссия также рассмотрела проект планировки территорий рядом со сквером севастопольских курсантов, который разработан для недопущения строительства многоквартирного жилого дома по улице Юрия Гагарина.

Строительство не начиналось. Жители активно обращались в различные органы, чтобы не допустить уплотнительной застройки. Там планируется создать небольшую (максимум в три этажа) многоуровневую парковку, — подчеркнул директор Департамента архитектуры и градостроительства.

В связи с многочисленными обращениями граждан решено изъять земельный участок в районе школы №11 (проспект Победы), где планировалось строительство жилого дома.

Этот земельный участок примыкает к жилому дому и школе. На нем жители выращивают зеленые насаждения, считают эту территорию придомовой. Они категорически не согласны со строительством там жилого дома, — отмечает Максим Жукалов.

В рамках заседания участники обсудили вопрос планировки территории в районе Балаклавской бухты, где планируется строительство яхтенной марины. Речь идет о строительстве улично-дорожной сети, гидротехнических сооружений, сетей инженерно-технического обеспечения, набережной, локальных очистных сооружений, паркового пространства.