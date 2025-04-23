Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе обследуют маршруты Большой севастопольской тропы
Новости Республики
В Севастополе обследуют маршруты Большой севастопольской тропы
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе обследуют маршруты Большой севастопольской тропы

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:18 23.04.2025

По поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева департамент природных ресурсов и экологии вместе с подведомственными учреждениями и «Центром развития туризма» проверяет состояние тропы и качество навигации.

Губернатор, кроме того, поручил обновить информационную часть маршрутов, аншлагов, входных зон. Также специалисты сверяют, совпадают ли реальные маршруты и их треки в интернете, и прорабатывают вопрос по установке урн в местах отдыха.

Напомним, Большая севастопольская тропа включает в себя 8 основных маршрутов, которые проходят от Балаклавы до Любимовки — через Ласпинский перевал, Байдарские ворота, Чертову лестницу, урочище «Узунджа», второй кордон, урочище «Горный ключ» и 30-ю батарею. Оборудованы 10 дополнительных маршрутов общей протяженностью порядка 100 километров, один веломаршрут и Виа Фератта.

Узнайте больше:  Более 800 жителей Севастополя приняли участие в ярмарке трудоустройства

В этом году планируется создать еще 10 дополнительных кольцевых маршрутов — в районе Байдарской долины, в районе монастыря «Шулдан», пещерного монастыря «Челтер-Мармара» и близ села Верхнесадовое.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

голоса
Оцените материал
Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Крым туристический

Крым туристический
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x