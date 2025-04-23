В Севастополе обследуют маршруты Большой севастопольской тропы

По поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева департамент природных ресурсов и экологии вместе с подведомственными учреждениями и «Центром развития туризма» проверяет состояние тропы и качество навигации.

Губернатор, кроме того, поручил обновить информационную часть маршрутов, аншлагов, входных зон. Также специалисты сверяют, совпадают ли реальные маршруты и их треки в интернете, и прорабатывают вопрос по установке урн в местах отдыха.

Напомним, Большая севастопольская тропа включает в себя 8 основных маршрутов, которые проходят от Балаклавы до Любимовки — через Ласпинский перевал, Байдарские ворота, Чертову лестницу, урочище «Узунджа», второй кордон, урочище «Горный ключ» и 30-ю батарею. Оборудованы 10 дополнительных маршрутов общей протяженностью порядка 100 километров, один веломаршрут и Виа Фератта.

В этом году планируется создать еще 10 дополнительных кольцевых маршрутов — в районе Байдарской долины, в районе монастыря «Шулдан», пещерного монастыря «Челтер-Мармара» и близ села Верхнесадовое.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя